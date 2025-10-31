Sénégal : Météo exceptionnelle, de le chaleur jusqu’en janvier 2026

Selon les prévisions de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie, le pays s’apprête à vivre une période de chaleur prolongée entre novembre 2025 et janvier 2026. Les régions de l’Est et du Sud devraient enregistrer des pics supérieurs à la normale, parfois au-delà de 40°C, tandis que le littoral connaîtra une chaleur humide persistante. Ces tendances annoncent un trimestre particulièrement chaud, avec des effets possibles sur l’agriculture et la santé publique.

Une chaleur durable du nord au sud du pays

Les prévisions saisonnières publiées par l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annoncent une période de températures au-dessus des moyennes climatologiques (1991–2020) sur la majeure partie du territoire sénégalais. Les zones les plus exposées se situent dans la moitié Est, notamment à Podor, Matam, Ranérou, Kanel, Bakel et Tambacounda, ainsi que dans le Sud avec Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor.

Dans ces régions, des pointes de chaleur supérieures à 40°C sont attendues au cours des prochains mois. Les localités du Centre et du littoral connaîtront également des températures élevées, légèrement au-dessus de la normale, en particulier entre novembre et décembre, avant une stabilisation progressive à partir de janvier. Sur le littoral nord, de Saint-Louis à Dakar, la chaleur ressentie pourrait rester marquée par une humidité post-hivernale persistante, accentuant la sensation thermique.

Les autorités météorologiques appellent à une vigilance accrue pour les secteurs sensibles tels que la santé, l’énergie ou l’agriculture. Les institutions locales et les services de protection civile pourraient être amenés à renforcer leurs campagnes de prévention contre les risques liés aux vagues de chaleur. Ces informations pourront être complétées par des bulletins actualisés disponibles sur le site officiel de l’agence et sur les plateformes d’information spécialisées.

Une évolution graduelle des températures d’ici janvier 2026

Le mois de novembre devrait ouvrir la saison chaude avec des températures maximales dépassant régulièrement 40°C dans l’Est, le Sud et une partie du Centre. Sur la frange côtière, les maximales avoisineront 35°C, selon les estimations de l’ANACIM. Cette situation pourrait se prolonger sur décembre avant de connaître, en janvier, une baisse progressive débutant par le littoral nord et s’étendant ensuite vers le centre du pays.

Ces fluctuations saisonnières s’inscrivent dans un cadre plus large d’observation du climat au Sénégal, où les variations thermiques sont suivies dans le cadre du programme national de gestion des risques climatiques. Depuis plusieurs années, les études de l’agence soulignent une tendance à l’augmentation des températures moyennes, en lien avec les phénomènes régionaux de réchauffement. Ces données servent de base aux politiques publiques visant à adapter les pratiques agricoles et urbaines aux réalités climatiques actuelles.

La période novembre 2025 – janvier 2026 s’annonce donc comme l’une des plus chaudes des dernières années, selon les modèles de prévision. Les bulletins actualisés permettront de suivre l’évolution des températures et de planifier les mesures d’atténuation nécessaires sur le terrain.