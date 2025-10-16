Sénégal : Mondial 2026, les Lions éviteront les géants grâce à leur classement FIFA

Les Lions de la Teranga ont validé leur billet pour la Coupe du monde 2026 grâce à leur large victoire face à la Mauritanie. Ce succès confirme la régularité du Sénégal sur la scène internationale et lui offre un avantage stratégique majeur : une place dans le pot 2 lors du tirage au sort prévu le 5 décembre à Washington. Ce classement, obtenu grâce à une position stable dans le top 20 mondial, pourrait influencer favorablement le parcours des hommes de Pape Thiaw dans la compétition la plus prestigieuse du football.

Une qualification maîtrisée et un positionnement stratégique

La large victoire du Sénégal contre la Mauritanie (4-0) a scellé une qualification logique au regard du parcours des Lions durant les éliminatoires. Premiers du groupe B devant la République Démocratique du Congo, les champions d’Afrique 2022 disputeront ainsi leur quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive après 2018 et 2022. Mais au-delà de la qualification, c’est le classement FIFA qui retient l’attention des observateurs : 18e mondial, le Sénégal conserve une place confortable qui le positionne dans le pot 2 du tirage au sort de la phase finale.

Ce statut, souvent sous-estimé par le grand public, constitue pourtant un atout stratégique. Être placé dans le deuxième chapeau signifie éviter lors du tirage plusieurs nations majeures classées dans cette même catégorie — à l’instar de l’Allemagne, des Pays-Bas ou du Mexique — et garantit de ne croiser qu’un seul membre du pot 1 durant la phase de groupes. Autrement dit, les Lions bénéficieront d’un tirage potentiellement plus favorable, leur permettant de viser un huitième de finale, voire davantage, si la dynamique se maintient. La Fédération sénégalaise de football, consciente de cet enjeu, a déjà annoncé vouloir renforcer la préparation à travers des confrontations avec des adversaires de haut niveau.

Sous la direction de Pape Thiaw, nouveau sélectionneur nommé en 2024, la sélection sénégalaise semble avoir trouvé un nouvel équilibre. Ancien international reconverti entraîneur, il a su insuffler un souffle tactique différent, basé sur la rigueur défensive et la projection rapide vers l’avant. Son approche pragmatique et sa gestion du vestiaire ont permis de consolider une génération expérimentée, encore portée par des cadres comme Sadio Mané et Kalidou Koulibaly. Le technicien prépare désormais un plan de travail ciblé pour aborder sereinement la phase de groupes du Mondial.

Le Sénégal dans le cercle des neuf représentants africains

La qualification des Lions intervient à la clôture d’un cycle intense de deux ans, lancé en novembre 2023. Au terme de cette phase éliminatoire, l’Afrique connaît désormais ses neuf représentants pour la Coupe du monde 2026 : Maroc, Tunisie, Égypte, Algérie, Ghana, Cap-Vert, Afrique du Sud, Sénégal et Côte d’Ivoire. Ces nations rejoindront les 28 autres déjà qualifiées sur les différents continents, portant à 48 le nombre d’équipes participant à la prochaine édition.

Le tirage au sort se tiendra le 5 décembre 2025 au Kennedy Center de Washington DC. Pour le Sénégal, figurer dans le pot 2 constitue une reconnaissance de la constance et du sérieux de sa gestion sportive. Les résultats obtenus lors des précédents tournois mondiaux, notamment en 2002 (quart de finale) et en 2022 (huitième de finale), ont contribué à ancrer durablement la sélection parmi les références du football africain. Cette réputation, renforcée par la stabilité institutionnelle et les performances individuelles de ses cadres, conforte la place du pays dans le gotha mondial.

Le Sénégal aborde ainsi cette nouvelle aventure avec ambition et sérénité. Sa présence dans le pot 2 ouvre des perspectives favorables pour un tirage équilibré et un parcours maîtrisé, alors que la compétition se déroulera du 11 juin au 19 juillet 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Les prochaines semaines permettront de mesurer la capacité des Lions à transformer cet avantage de position en réussite sportive sur le terrain.