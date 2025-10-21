Sénégal : Mort de Cheikh Touré au Ghana, unité spéciale d’investigation

Les autorités ghanéennes ont annoncé le déploiement d’une équipe d’enquêteurs spécialisés pour élucider la mort du ressortissant sénégalais Cheikh Touré, âgé de 20 ans, retrouvé sans vie à Kumasi, dans la région d’Ashanti. L’affaire, survenue le 16 octobre 2025, suscite une étroite coopération entre les polices du Ghana et du Sénégal. Le gouvernement sénégalais a confirmé le suivi diplomatique du dossier et l’envoi d’agents consulaires sur place.

Une équipe spéciale mobilisée à Kumasi

La Police du Ghana, sous la direction de l’Inspecteur général Christian Tetteh Yohuno, a déployé une unité composée d’experts médico-légaux, d’enquêteurs en homicides et d’agents du renseignement pour appuyer la direction régionale de la police d’Ashanti. L’objectif est de reconstituer les circonstances exactes du décès de Cheikh Touré, dont le corps a été déposé à la morgue Ebenezer de Tafo, à Kumasi, à environ 250 kilomètres d’Accra. Les premiers rapports médicaux indiquent que la victime présentait plusieurs blessures abdominales graves et avait été amenée à l’hôpital de Manhyia par un homme se présentant comme son frère, identifié sous le nom d’Issah. Les médecins ont toutefois constaté que le jeune Sénégalais était déjà décédé à son arrivée.

Selon les services d’enquête, Issah aurait ensuite transporté le corps à la morgue en évoquant un prétendu accident, une version désormais remise en cause par les autorités. La police régionale a exhorté toute personne disposant d’informations pertinentes à se manifester auprès du Département des enquêtes criminelles (CID) de Kumasi ou à contacter les lignes d’urgence mentionnées dans le communiqué officiel. Ce dispositif s’inscrit dans une volonté affichée de transparence et de rigueur judiciaire, une approche régulièrement mise en avant par la police ghanéenne dans les affaires impliquant des ressortissants étrangers.

Les autorités policières ont également précisé qu’une enquête « approfondie » sera conduite pour identifier d’éventuels responsables et traduire en justice toute personne impliquée. Un lien sera prochainement établi avec les services consulaires afin de garantir le suivi judiciaire et la protection des droits de la victime et de sa famille.

Coopération entre Dakar et Accra pour faire la lumière

Le gouvernement du Sénégal a annoncé le 19 octobre avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour appuyer les investigations en cours et accompagner la famille du défunt. D’après le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, la dépouille repose actuellement à la morgue Ebenezer de Tafo. Deux agents consulaires ont été dépêchés sur place afin de soutenir les démarches administratives et judiciaires et d’assurer la liaison entre les autorités ghanéennes et la représentation diplomatique sénégalaise.

Ce type de coopération bilatérale repose sur les mécanismes établis entre le Sénégal et le Ghana dans le cadre de la CEDEAO, qui prévoit une assistance mutuelle pour les affaires transfrontalières impliquant leurs ressortissants. L’implication directe des services consulaires traduit la volonté de l’État sénégalais de garantir la clarté et la justice dans cette affaire, particulièrement sensible en raison du profil du défunt, décrit comme un jeune sportif en quête d’opportunités à l’étranger.

Les autorités des deux pays affirment leur détermination à faire toute la lumière sur cette mort tragique afin d’éviter la répétition de tels drames et de renforcer la protection des jeunes Sénégalais en mobilité dans la sous-région.