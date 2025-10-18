Sénégal : Opération de saupoudrage à Fatick pour freiner la fièvre de la Vallée du Rift

La Brigade des services d’hygiène de Fatick a annoncé une vaste opération de désinfection prévue ce vendredi soir à partir de 23 heures. L’initiative vise à contenir la propagation de la fièvre de la Vallée du Rift et à prévenir d’autres maladies liées à l’hivernage. Les autorités sanitaires locales entendent ainsi protéger les populations et renforcer la lutte contre les moustiques vecteurs de transmission.

Une action nocturne pour désinfecter marchés et lieux publics

Le chef de la Brigade départementale d’hygiène de Fatick, Ibou Diom, a indiqué que les opérations de saupoudrage se dérouleront de 23 heures à 4 heures du matin. Les équipes interviendront dans les marchés, écoles, lieux publics et zones résidentielles de la ville. L’objectif est de réduire la présence des moustiques et de limiter la circulation des maladies saisonnières.

Selon Ibou Diom, cette campagne prolonge une série d’actions déjà menées depuis plusieurs semaines. « Nous avons déjà traité 542 salles de classe et 485 toilettes », a-t-il précisé, ajoutant que 13 maisons ont été désinsectisées et que des visites de sensibilisation à domicile sont en cours pour encourager une meilleure gestion des ordures ménagères. Tous les quartiers, y compris celui où le premier cas confirmé de fièvre de la Vallée du Rift a été détecté, seront couverts par cette opération.

Les autorités locales encouragent les habitants à collaborer en gardant leurs domiciles accessibles et en évitant de laisser des eaux stagnantes, foyers privilégiés des moustiques. La brigade d’hygiène prévoit également de renouveler ces interventions à intervalles réguliers jusqu’à la fin de la saison des pluies.

La fièvre de la Vallée du Rift progresse vers le centre du pays

Selon les données du ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, le Sénégal a enregistré 196 cas confirmés de fièvre de la Vallée du Rift depuis le début de l’épidémie, avec 21 décès et 147 guérisons. La région de Saint-Louis demeure la plus affectée, comptant 179 cas, principalement concentrés à Saint-Louis et Richard-Toll. Les régions de Matam, Louga, Fatick et Dakar cumulent pour leur part 17 cas confirmés.

Cette progression vers le centre du pays a conduit les services d’hygiène à intensifier la surveillance et les campagnes de désinfection dans plusieurs zones urbaines et rurales. Le virus, transmis par les moustiques et le contact avec des animaux infectés, demeure sous haute vigilance. Les autorités sanitaires rappellent l’importance de la prévention, notamment par la protection contre les piqûres et la bonne gestion des déchets organiques.

L’opération menée à Fatick s’inscrit ainsi dans une stratégie nationale de réponse intégrée, combinant sensibilisation, désinfection et coordination intersectorielle pour limiter l’expansion de la maladie.