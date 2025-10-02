Sénégal : Rentrée scolaire et grand chantier au cœur de la communication de Président Faye

Le Conseil des ministres tenu le 1er octobre a fixé les dates de la rentrée 2025-2026, le 6 octobre pour les enseignants et le 8 octobre pour les élèves. Le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a insisté sur l’urgence d’améliorer les conditions d’apprentissage et de lancer des projets structurants. La réforme de l’éducation et le suivi des grands travaux nationaux constituent les deux priorités annoncées. Les membres du gouvernement sont appelés à agir rapidement pour que le calendrier et les engagements soient tenus.

Éducation : calendrier respecté et réformes attendues

La rentrée des classes sera marquée par un dispositif particulier visant à garantir la présence des enseignants dès le 6 octobre et des élèves à partir du 8 octobre. Le président Faye a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures pour que ces échéances soient honorées, en insistant sur la nécessité de mettre fin aux abris provisoires encore utilisés comme salles de classe. La construction de bâtiments modernes, l’équipement en matériel pédagogique et l’adaptation des curricula figurent parmi les priorités affichées. Les autorités souhaitent en particulier renforcer l’enseignement de l’informatique, des sciences, des technologies, mais aussi des langues nationales et étrangères, afin de préparer les jeunes générations aux défis contemporains.

La question des frais d’inscription et de scolarité a également été évoquée. Le président a invité les ministres concernés à mieux encadrer les coûts supportés par les parents et à réfléchir sur le développement des cantines scolaires. Le dialogue avec les syndicats de l’éducation est présenté comme un outil central pour éviter les grèves répétées et instaurer un climat social stable dans les écoles.

Publicité

Grands chantiers et orientations stratégiques du gouvernement

Au-delà de l’éducation, le Conseil a acté le lancement imminent de plusieurs projets structurants de l’Agenda national de transformation. Sont cités le Grand transfert d’eau, l’électrification et l’hydraulique rurales, la mise en place d’une identité numérique et la construction d’une ligne ferroviaire Dakar-Tambacounda à standard moderne. La mise en œuvre rapide de ces chantiers est présentée comme une priorité absolue. Ces projets, qui mobiliseront d’importantes ressources publiques et privées, devraient modifier en profondeur les infrastructures du pays. Des sources officielles précisent que des financements complémentaires sont en cours de négociation et que des partenariats internationaux seront sollicités.

Ce Conseil a également permis au Premier ministre Ousmane Sonko de préciser la stratégie gouvernementale en trois volets. Il a d’abord mis en avant l’identification de projets catalytiques à fort impact et à coûts maîtrisés. Il a ensuite insisté sur la mobilisation de financements innovants, en valorisant les ressources internes, les partenariats public-privé et le financement participatif. Enfin, il a proposé la mise en place d’un cadre méthodologique incluant des documents de cadrage sectoriels et une plateforme de suivi en temps réel, afin que les conseils ministériels deviennent un outil de décision opérationnel. Ces orientations visent à accroître l’efficacité de l’action publique et à éviter la dispersion des moyens.

Le Conseil des ministres du 1er octobre 2025 a donc fixé deux cap prioritaires : garantir une rentrée scolaire dans des conditions optimales et engager sans délai les grands travaux annoncés par le programme présidentiel.