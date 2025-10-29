Sénégal : Retrait ordonné des véhicules abandonnés à Dakar avant le 11 novembre

Le gouverneur de la région de Dakar, Ousmane Kane, a donné jusqu’au 11 novembre aux propriétaires de véhicules et d’épaves abandonnés pour les retirer de la voie publique. Cette mesure vise à améliorer la circulation, renforcer la sécurité urbaine et préserver la propreté dans les espaces publics de la capitale. L’administration promet des sanctions en cas de non-respect du délai fixé.

Une mesure pour restaurer la fluidité et la sécurité urbaines

À travers un communiqué publié ce mardi, le gouverneur de Dakar, Ousmane Kane, a exigé le retrait immédiat de tous les véhicules en stationnement prolongé, épaves et engins abandonnés sur les artères de la capitale. Ces objets encombrants, précise-t-il, entravent la libre circulation des biens et des personnes, nuisent à la salubrité et représentent un danger pour la sécurité collective.

Le délai imparti aux propriétaires ou détenteurs concernés expire le mardi 11 novembre 2025. Passé cette date, l’administration procédera à leur enlèvement d’office « sans autre préavis », conformément aux textes en vigueur. Le gouverneur appelle au civisme et à la collaboration des citoyens, tout en demandant aux autorités locales et aux forces de l’ordre d’assurer l’application rigoureuse de la mesure. Cette opération, selon plusieurs observateurs, s’inscrit dans la dynamique de remise en ordre de la capitale engagée depuis plusieurs semaines.

La décision fait suite à plusieurs signalements de véhicules abandonnés dans les zones urbaines densément fréquentées, notamment autour des marchés, stations-service et carrefours stratégiques. Une campagne de sensibilisation et d’enlèvement progressif est prévue pour accompagner cette phase de réorganisation de l’espace public.

Une politique de désencombrement plus large à l’échelle nationale

Cette directive du gouverneur s’aligne sur les orientations du ministère de l’Urbanisme et de la Sécurité publique, dont Bamba Cissé a récemment rappelé la fermeté. Le ministre a averti que tous les espaces publics illégalement occupés feront l’objet d’une libération systématique, assortie de poursuites judiciaires contre les contrevenants. Il a également exhorté les habitants à participer activement à la préservation de leur environnement, en signalant toute occupation illégale et en veillant à ce que les sites dégagés ne soient pas réinvestis.

Cette approche participative vise à consolider la politique de gouvernance urbaine et de sécurité publique adoptée par l’État du Sénégal, qui entend renforcer l’ordre et la propreté dans les grandes agglomérations. L’assainissement de la voirie et la récupération des espaces publics s’inscrivent aussi dans une perspective économique, facilitant la mobilité, le commerce local et les interventions d’urgence.

L’opération d’enlèvement des véhicules et épaves débutera à partir du 12 novembre, sous la supervision conjointe des autorités administratives et municipales de Dakar.