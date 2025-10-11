Sénégal : Saison de foot des Navétanes, l’ONCAV sollicite un délai

La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé la fin officielle de la saison 2025 du mouvement « Navétanes » pour le 15 octobre. Le président de l’ONCAV, Amadou Kane, a toutefois sollicité un report de deux semaines afin de permettre aux zones retardataires de finaliser leurs compétitions. Ce différend administratif intervient dans un contexte où les enjeux sécuritaires et organisationnels du mouvement demeurent au centre des discussions.

Une fin de saison sous tension

La lettre circulaire signée par Khady Diène Gaye et datée du 9 octobre 2025 fixe la clôture de la saison sportive du mouvement « Navétanes » au 15 octobre. Cette décision, destinée à harmoniser le calendrier des activités sportives communautaires, suscite des réactions au sein des structures locales. Le président de l’Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), Amadou Kane, a saisi la ministre pour solliciter un délai supplémentaire de quinze jours. Selon les dirigeants du mouvement, plusieurs zones n’ont pas encore achevé leurs phases finales, notamment dans les régions de Kaolack et Rufisque, en raison de perturbations liées à la météo et à des incidents disciplinaires.

Le ministère de la Jeunesse et des Sports justifie la date du 15 octobre par la nécessité de respecter le calendrier annuel et de préparer la saison suivante dans de meilleures conditions. Un ajustement éventuel devrait être communiqué après examen du rapport de l’ONCAV. Des sources proches du ministère indiquent que les échanges se poursuivent afin de trouver un compromis permettant d’éviter une interruption brusque des activités sportives de base.

Un pilier du football populaire sénégalais

Les Navétanes désignent ces championnats populaires de football organisés chaque année à travers tout le territoire, sous la coordination de l’ONCAV. Chaque quartier ou commune dispose de son association sportive et culturelle (ASC), participant à des tournois de proximité durant la période des vacances. Ce mouvement, né dans les années 1960, constitue aujourd’hui une véritable pépinière de talents, ayant vu émerger de nombreux internationaux sénégalais comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye ou encore Kalidou Koulibaly. Ces compétitions locales offrent également un espace de cohésion sociale et un cadre de formation pour les jeunes encadrants sportifs.

L’économie des Navétanes repose sur un maillage communautaire : cotisations, sponsoring et appuis des collectivités locales. Les tournois attirent chaque année des milliers de spectateurs et génèrent une activité économique considérable autour des stades. Toutefois, la multiplication des affrontements entre supporters, signalés notamment à Rufisque, Pikine et Kaolack, a ravivé les préoccupations relatives à la sécurité et à la gestion des foules. Plusieurs initiatives de réforme visent désormais à professionnaliser l’encadrement et à instaurer une meilleure régulation financière, un aspect souvent évoqué dans les discussions avec les autorités.

Les prochaines semaines seront décisives pour savoir si l’ONCAV obtiendra la prolongation souhaitée. En attendant, les responsables locaux s’activent pour achever leurs compétitions avant la date butoir du 15 octobre, tandis que la tutelle ministérielle assure un suivi rapproché du dossier.