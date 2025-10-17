Sénégal : Un nouveau duel face au Brésil prévu à Londres en novembre

Le Sénégal affrontera le Brésil le 15 novembre 2025 à l’Emirates Stadium, avant un second match de la Seleção contre la Tunisie à Lille trois jours plus tard. Ce rendez-vous amical marque un nouveau chapitre dans les préparatifs de la Coupe du monde 2026. Pour les Lions de la Teranga, l’enjeu sera de confirmer leur statut face à une puissance historique du football mondial, tandis que le Brésil poursuit la construction de son projet sous Carlo Ancelotti.

Une affiche de prestige pour préparer 2026

Le Brésil a choisi le Sénégal comme adversaire pour l’un de ses derniers tests avant la Coupe du monde 2026. Le match se tiendra au Emirates Stadium de Londres, un cadre symbolique pour deux nations en quête d’équilibre tactique et de certitudes avant l’été nord-américain. La Seleção, désormais dirigée par Carlo Ancelotti, entend consolider les automatismes d’une équipe jeune mais talentueuse. L’entraîneur italien, nommé officiellement en mai 2025, est devenu le premier technicien étranger à temps plein à la tête du Brésil depuis plus de six décennies.

Pour les Lions de la Teranga, cette rencontre constitue une opportunité rare de se mesurer à une référence mondiale, dans un contexte dépourvu de pression compétitive. Elle permettra également au staff sénégalais de tester plusieurs configurations et d’évaluer la profondeur de son effectif avant la phase finale de la Coupe du monde. Les responsables de la Fédération sénégalaise de football voient dans ces confrontations prestigieuses un moyen d’accroître la visibilité internationale du groupe, notamment sur le marché européen où évoluent la majorité des joueurs.

Un second rendez-vous attend les Brésiliens trois jours plus tard à Lille, face à la Tunisie, autre représentant africain au Mondial. Ce choix illustre la volonté d’Ancelotti d’affronter des sélections au style physique et discipliné, réputées pour leur intensité défensive, afin d’ajuster la préparation de ses cadres. Ces rencontres pourraient aussi générer un intérêt économique non négligeable : droits télévisuels, billetterie et partenariats sont appelés à renforcer les recettes des fédérations concernées, sujet sur lequel plusieurs accords de diffusion sont encore en négociation.

Une revanche attendue pour la Seleção

Ce duel revêt une valeur symbolique pour les Brésiliens, encore marqués par leur défaite 4-2 face au Sénégal lors de leur dernière confrontation amicale. Ce match, disputé en 2023, avait mis en lumière la capacité des Lions à rivaliser techniquement et à exploiter chaque faille défensive de la Seleção. Depuis, le Sénégal a consolidé son socle collectif, tandis que le Brésil cherche à renouer avec sa constance historique. L’affiche du 15 novembre sera donc l’occasion, pour Ancelotti et ses hommes, de prendre leur revanche et de jauger leur progression face à une équipe africaine désormais respectée sur la scène mondiale.

Le contexte actuel du football international donne à ces matchs une portée particulière. À mesure que la Coupe du monde 2026 approche, chaque sélection tente de stabiliser son ossature et d’affirmer ses ambitions. Le Sénégal, classé parmi les 20 meilleures nations FIFA, espère conserver sa dynamique positive observée durant les qualifications, tandis que le Brésil veut regagner le prestige qui lui échappe depuis son dernier sacre en 2002.

Ce match de Londres devrait attirer une importante diaspora sénégalaise et brésilienne, offrant un spectacle à haute valeur symbolique pour les deux peuples. Les supporters des Lions, nombreux au Royaume-Uni, attendent déjà ce rendez-vous pour mesurer les progrès de leur équipe et observer l’impact du nouveau staff technique sur la scène internationale.

La rencontre du 15 novembre s’inscrit ainsi dans une phase décisive de préparation pour les deux sélections, à quelques mois du grand rendez-vous mondial.