Sénégal : Un violent accident de la route fait deux morts à Mbour

Un drame de la circulation est survenu vendredi soir sur la route nationale 1, à la sortie de Nguékhokh, dans le département de Mbour. Deux personnes, âgées respectivement de 14 et 22 ans, ont perdu la vie sur le coup après une collision entre un camion plateau et un véhicule de transport public. L’accident a également fait plusieurs blessés, dont certains dans un état grave. Les autorités locales ont ouvert une enquête pour en déterminer les causes exactes.

Une collision meurtrière sur la RN1

Selon des sources sécuritaires contactées à Mbour, le choc s’est produit à l’entrée de Nguékhokh, sur la route nationale 1 reliant Dakar à la Petite-Côte. Le véhicule de type “Ndiaga Ndiaye”, transportant plusieurs passagers, est entré en collision frontale avec un camion plateau circulant en sens inverse. L’impact a été d’une telle violence que deux jeunes passagers, âgés de 14 et 22 ans, ont trouvé la mort sur le coup.



Les équipes de secours, appuyées par les sapeurs-pompiers de Mbour, ont procédé à l’évacuation des victimes vers l’hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Barro, où les corps sans vie ont été déposés à la morgue. Selon le bilan provisoire communiqué aux médias, 15 blessés graves et 6 blessés légers ont été recensés. Une cellule de prise en charge psychologique a été mise en place pour accompagner les familles touchées.

Sécurité routière : un fléau récurrent sur les grands axes

Les accidents de la route constituent un enjeu majeur de sécurité publique au Sénégal, où plusieurs milliers de sinistres sont enregistrés chaque année selon les statistiques du ministère des Infrastructures et des Transports terrestres. La route nationale 1, qui relie la capitale à la région de Fatick et au-delà, figure parmi les plus accidentogènes du pays, notamment en raison de la forte densité du trafic et du vieillissement du parc automobile. Les autorités multiplient les initiatives pour endiguer le phénomène, comme le déploiement de brigades mixtes de contrôle, la limitation de vitesse sur certains tronçons et des campagnes de sensibilisation auprès des chauffeurs de transport public.

Les deux victimes de Nguékhokh portent à nouveau le deuil sur la région de Mbour, rappelant la fragilité des conditions de transport sur les grands axes nationaux.