Sénégal : Une cyberattaque perturbe les services en ligne des impôts

Depuis le 29 septembre, un groupe de pirates revendique une attaque contre la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID), provoquant une suspension temporaire de ses services numériques. L’institution a confirmé l’incident le 2 octobre dans un communiqué, évoquant un problème technique et assurant que la situation est sous contrôle. Les équipes de cybersécurité poursuivent leurs analyses pour déterminer l’ampleur réelle des compromissions éventuelles. Les usagers peuvent continuer leurs démarches aux guichets physiques.

Une attaque revendiquée par un groupe international

Le service en ligne de la Direction générale des Impôts et des Domaines (DGID) est paralysé depuis plusieurs jours à la suite d’une offensive numérique attribuée au collectif « BlackShrantac ». Ce dernier a diffusé sur les réseaux sociaux des messages affirmant avoir ciblé l’infrastructure fiscale du Sénégal, avec comme preuve la publication du nom de domaine institutionnel.

L’administration a indiqué que toutes les mesures préventives ont été déclenchées immédiatement pour protéger les serveurs et limiter les risques d’intrusion. Un plan de continuité a été mis en place afin de garantir la poursuite des paiements et démarches au niveau des guichets, avec délivrance de quittances sécurisées. Toutefois, la nature exacte des données compromises — qu’elles soient fiscales, personnelles ou transactionnelles — reste à confirmer. Les prochaines heures devraient fournir plus de précisions, selon les autorités, qui affirment vouloir communiquer en toute transparence.

Un incident qui interroge la digitalisation fiscale

Cette attaque intervient alors que le Sénégal, par l’intermédiaire de son ministère de l’Économie, des Finances et de la Planification, a engagé un vaste chantier de modernisation fiscale. La DGID gère non seulement l’impôt direct et indirect, mais également le cadastre, l’organisation foncière et le patrimoine de l’État. Depuis plusieurs années, l’administration mise sur les outils numériques pour améliorer la collecte de la taxe foncière, élargir l’assiette fiscale et renforcer la conformité des contribuables. La défaillance temporaire du système représente donc un défi majeur pour la crédibilité du processus de digitalisation.

Les autorités rappellent que cette modernisation vise à sécuriser les recettes publiques et à soutenir la politique budgétaire nationale. Les outils en ligne permettent en principe d’éviter les files d’attente, de fluidifier les paiements et de réduire les risques de fraude. L’incident actuel souligne la nécessité de renforcer davantage les dispositifs de cybersécurité, notamment en matière de sauvegardes régulières, d’outils de surveillance en temps réel et de coordination avec les structures spécialisées.

Pour l’heure, la DGID assure que la situation est « maîtrisée » et que toutes les dispositions sont en cours pour un rétablissement complet du réseau. Les usagers sont invités à continuer leurs démarches auprès des guichets physiques en attendant la remise en service des plateformes en ligne.