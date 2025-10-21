Snoop Dogg au cœur d’une plainte pour fraude estimée à 1,3 million $

Le nom de Snoop Dogg refait surface devant la justice américaine. L’artiste est visé, aux côtés d’Ice Cube, par une plainte civile déposée par l’entreprise Westside Merchandising LLC, qui leur réclame environ 1,3 million $. La société leur reproche d’avoir manqué à plusieurs obligations contractuelles liées à un accord de merchandising signé en 2022 pour une série de concerts du groupe Mount Westmore, réunissant également E-40 et Too Short.

Selon les documents judiciaires, Westside Merchandising aurait versé plus d’un million de dollars d’avances destinées à financer des produits dérivés et des actions promotionnelles — vidéos, apparitions publiques, événements — qui, selon elle, n’auraient jamais été réalisés. L’entreprise accuse les artistes d’avoir organisé seulement quelques concerts, bien loin de la tournée complète annoncée.

Les avocats des musiciens contestent ces allégations, affirmant que leurs clients ont agi de bonne foi et que la société plaignante ne dispose pas des preuves nécessaires pour étayer ses accusations. Aucune décision n’a encore été rendue, et la procédure suit son cours devant les tribunaux américains.

De légende du rap à figure contestée du business

Depuis ses débuts dans les années 1990, Snoop Dogg s’est imposé comme l’une des voix emblématiques du rap américain. De Doggystyle à ses collaborations avec Dr. Dre, son influence sur la culture hip-hop reste considérable. Au-delà de la musique, il s’est diversifié dans le cinéma, le sport et les affaires, construisant une image d’entrepreneur aussi prolifique que charismatique.

Cette trajectoire, souvent citée comme exemple de réussite artistique et commerciale, rend d’autant plus notable cette affaire judiciaire. Les poursuites actuelles montrent les risques croissants pour les artistes qui multiplient les activités commerciales sous leur propre marque. Dans un secteur où l’image publique et les partenariats sont des leviers économiques essentiels, une telle plainte peut fragiliser la confiance des investisseurs et partenaires potentiels.

Une affaire encore ouverte

Pour l’heure, la justice n’a pas statué sur la véracité des accusations. Les demandes de la défense visent à limiter les dépositions en visioconférence, signe d’une stratégie prudente. Tant que le tribunal n’aura pas tranché, Snoop Dogg et Ice Cube restent présumés innocents.

Cette affaire, au-delà du montant en jeu, soulève une question plus large : jusqu’où la frontière entre art et affaires peut-elle tenir lorsque la célébrité devient aussi une marque commerciale ?