Sport : de nouvelles révélations sur l'importance de la marche

Pour rester en bonne santé, il faut que plusieurs éléments soient pris en compte. Une bonne alimentation, tout d’abord, une bonne hygiène de vie (pas de tabac, d’alcool), du sommeil, mais aussi des mouvements, du sport. L’activité physique, même légère, reste indispensable.

En effet, l’activité physique active le métabolisme, renforce les muscles et protège le cœur. Mais celle-ci est à risque. Dans un monde de plus en plus sédentaire, les habitudes de vie font qu’on a tendance à beaucoup moins bouger. Cela implique un renforcement des risques de développer des maladies chroniques, de prendre du poids, d’être davantage fatigué…

La science invite à se bouger

Plus que le sport, la science recommande aussi de se mouvoir, de se déplacer, pour éviter de rester assis trop longtemps. Des heures passées sans mouvement, que ce soit au bureau, dans les transports ou sur le canapé perturbent directement le métabolisme et favorisent le développement de troubles cardiovasculaires. Une séance de sport en fin de journée ne suffirait d’ailleurs pas à tout compenser.

La science invite aujourd’hui les gens à limiter voire à briser ces périodes d’immobilité, en décidant de se déplacer au moins une fois toutes les trente minutes, pour une période de cinq minutes. Ces courtes interruptions relancent la circulation sanguine. Elles aident aussi à stabiliser le taux de sucre et soulagent le système cardiovasculaire.

Une habitude simple à prendre, aux nombreux bienfaits

Les avantages de ces courtes pauses ne s’arrêtent pas aux avantages physiques. Mentalement, sortir du cadre du travail le temps de quelques minutes permet de faire le tri dans ses idées et d’y voir un peu plus clair. Attention toutefois, les scientifiques l’affirment. Pour que les bienfaits soient pérennes, il faut que cette décision devienne une véritable habitude quotidienne. La régularité sera donc la clé, plus que l’intensité des mouvements entrepris.





