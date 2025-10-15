Tensions Algérie - Mali : la Russie prête à aider

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, s’est exprimé hier à Moscou devant un groupe de journalistes arabes venus pour couvrir le sommet russo-arabe, finalement reporté. L’entretien, d’abord consacré au rôle de la Russie sur le continent africain, a rapidement pris une tournure diplomatique lorsque la question de la présence militaire russe au Mali a été abordée.

Lavrov défend la présence russe en Afrique

Face aux interrogations sur les activités de l’Africa Corps, la force militaire russe opérant dans plusieurs pays africains, Lavrov a écarté toute accusation de violations contre les civils, qualifiant ces affirmations de « sans fondement ». Selon lui, les soldats russes agissent exclusivement sur invitation officielle des gouvernements concernés, notamment celui du Mali. Il a ajouté que la coopération avec Bamako reposait sur une base légitime et que les accusations cherchant à ternir l’image de la Russie visaient avant tout à fragiliser ses partenariats en Afrique.

Le chef de la diplomatie russe a élargi son propos à la question des frontières africaines, qu’il a décrites comme héritées d’un découpage colonial arbitraire. Selon lui, ce legs historique continue d’alimenter des tensions entre États, citant l’exemple du différend entre Alger et Bamako, marqué par la présence des populations touarègues de part et d’autre de la frontière. Lavrov a estimé que ces divisions, imposées par les anciennes puissances coloniales, étaient parfois exploitées pour provoquer de nouvelles crispations régionales.

Moscou se pose en médiateur

Au-delà de la défense de son dispositif militaire, Lavrov a insisté sur la volonté de Moscou de jouer un rôle d’intermédiaire entre les deux pays. Il a affirmé que l’Algérie et le Mali avaient tous deux sollicité l’appui de la Russie pour apaiser leurs différends, et que son pays se tenait prêt à les accompagner vers une solution concertée.

Ces déclarations interviennent dans un climat tendu entre Alger et Bamako. Ces derniers mois, la destruction d’un drone malien par l’armée algérienne à la frontière de Tin Zaouatine a provoqué une vive réaction du gouvernement malien, qui a dénoncé une agression et saisi la Cour internationale de justice. Alger a, de son côté, justifié cette action par la violation de son espace aérien. Les échanges verbaux se sont durcis jusque sur la scène onusienne, où le Mali a accusé l’Algérie de soutenir le terrorisme, tandis qu’Alger a rejeté ces accusations en bloc.

En évoquant ces tensions, Lavrov a suggéré que leur origine dépassait le cadre strictement politique, rappelant la complexité des identités et des appartenances ethniques transfrontalières. Pour Moscou, la stabilité du Sahel reste un enjeu prioritaire, tant pour la sécurité régionale que pour le maintien de ses partenariats stratégiques sur le continent.

Une diplomatie à double vocation

L’offre de médiation russe illustre une double dynamique : d’une part, renforcer sa position d’allié auprès des États du Sahel confrontés à l’isolement diplomatique ; d’autre part, se présenter comme un acteur responsable capable de désamorcer des crises régionales. En se proposant de faciliter le dialogue entre Alger et Bamako, la Russie cherche ainsi à consolider son image d’arbitre fiable, tout en protégeant la présence de ses forces militaires sur le terrain.

Si les capitales concernées acceptent cette initiative, elle pourrait ouvrir un canal inédit de concertation. Dans le cas contraire, la rivalité algéro-malienne risquerait de perdurer, au risque d’accentuer les fractures déjà visibles dans la bande sahélienne. Pour l’heure, Moscou se veut confiante : la diplomatie, affirme Lavrov, reste l’unique voie pour rétablir la confiance entre deux partenaires historiques de la Russie.