Tragédie routière : un bus chute dans un ravin, au moins 40 morts en Afrique du sud

Un accident de la route d’une rare gravité a coûté la vie à une quarantaine de passagers dans le nord-est de l’Afrique du Sud. Le drame s’est produit dimanche, à environ 90 kilomètres de la frontière zimbabwéenne, lorsque le chauffeur d’un bus en direction du Zimbabwe aurait perdu le contrôle du véhicule. Selon la ministre provinciale des Transports, Violet Mathye, les secours ont confirmé la mort d’au moins 40 personnes, tandis que 38 autres ont été hospitalisées. Les recherches se poursuivent encore sur le site, les équipes tentant de localiser d’éventuelles victimes supplémentaires.

Un réseau routier souvent mis à l’épreuve

Les autorités sud-africaines font régulièrement face à des défis liés à l’état du réseau routier et à la sécurité des transports interurbains. Malgré des axes modernisés autour des grandes villes, de nombreuses routes secondaires demeurent dégradées, accentuant le risque d’accidents, surtout sur les trajets de longue distance empruntés par des bus transfrontaliers. Ces véhicules, souvent anciens et soumis à des charges élevées, sont essentiels pour relier les populations d’Afrique australe. Cette situation souligne l’importance de renforcer la surveillance technique et la formation des conducteurs pour éviter de nouveaux drames.

Fatigue du conducteur ou défaillance mécanique

Les premières hypothèses avancées par la ministre évoquent une possible fatigue du conducteur ou une défaillance mécanique. Parmi les victimes figurent des ressortissants malawites et zimbabwéens, ainsi qu’une fillette de dix mois, selon les précisions communiquées aux chaînes locales eNCA et Newzroom Afrika. Les enquêteurs s’attèlent à déterminer les causes exactes de la perte de contrôle, tandis que les autorités provinciales promettent un accompagnement aux familles des disparus.

Cet accident, l’un des plus meurtriers survenus ces derniers mois en Afrique du Sud, relance la question de la sécurité sur les routes régionales très fréquentées. Les autorités locales, appuyées par les services de secours, prévoient de renforcer les contrôles sur les véhicules de transport collectif, notamment ceux effectuant des trajets internationaux.