Trump plaisante sur sa tentative d’assassinat devant sa petite-fille Kai

Le président Donald Trump a fait une remarque humoristique sur la tentative d’assassinat dont il a été victime, lors d’une partie de golf en Floride. En compagnie de sa petite-fille Kai, il a évoqué la sécurité renforcée autour du parcours. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, attirant l’attention des médias américains. L’échange s’est déroulé dans un cadre privé, au sein d’un club fréquenté régulièrement par le président.

Une scène captée sur un parcours de golf

Pendant une partie de golf, Donald Trump a réagi à un commentaire de sa petite-fille Kai concernant la présence importante d’agents du Secret Service. Il aurait alors plaisanté en évoquant qu’il avait déjà connu des « coups de près », une allusion à la tentative d’assassinat dont il a été la cible en juillet 2024. La scène a été enregistrée par un témoin et relayée en ligne, où elle a rapidement circulé. Aucun commentaire officiel n’a été émis par la Maison-Blanche à ce sujet.

Une tentative d’assassinat contre Donald Trump

Le 13 juillet 2024, lors d’un rassemblement électoral en Pennsylvanie, un tireur avait ouvert le feu sur le président Donald Trump. Protégé par le Secret Service, il avait été atteint légèrement à l’oreille avant d’être évacué. L’assaillant avait été neutralisé sur place. Cet événement avait entraîné un renforcement immédiat des dispositifs de sécurité autour du président et de ses déplacements.

Depuis cet incident, la protection présidentielle a été maintenue à un niveau élevé, notamment lors de ses apparitions publiques et de ses activités privées. Les autorités américaines n’ont pas signalé d’autre tentative depuis celle de juillet 2024.