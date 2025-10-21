Trump – Poutine : Macron veut l’Europe à la table des discussions

Alors que Donald Trump et Vladimir Poutine prévoient de se rencontrer à Budapest pour discuter du conflit en Ukraine, le président français Emmanuel Macron a souligné que l’Europe et l’Ukraine devraient être associées à ces négociations. L’objectif est d’assurer un accord solide et respectueux du droit international, et non un compromis fragile dicté uniquement par les deux puissances.

La voix européenne indispensable

À l’issue d’une réunion des pays méditerranéens de l’Union européenne en Slovénie, le 20 octobre 2025, Emmanuel Macron a insisté sur l’importance de la participation européenne dans tout processus de paix, rapporte Kyiv Post. Selon lui, une solution durable doit tenir compte des besoins des Ukrainiens et de la sécurité du continent, afin de créer un cadre stable et crédible. Il a rappelé que toute négociation excluant ces acteurs risquerait de manquer de légitimité et de durabilité.

Le président français met en garde contre des décisions prises sans concertation européenne, qui pourraient se limiter à des compromis rapides ou à des arrangements bilatéraux entre Washington et Moscou. Son message est clair : l’Europe ne doit pas rester spectatrice, mais bien acteur des discussions sur son propre voisinage.

Budapest au centre des attentions

Le sommet entre Trump et Poutine a été annoncé après plusieurs échanges téléphoniques jugés « constructifs » entre les deux dirigeants. La rencontre vise à examiner des options pour mettre fin au conflit, mais certains obstacles subsistent, comme l’annulation de discussions préparatoires entre responsables américains et russes.

L’absence d’acteurs européens à la table inquiète plusieurs dirigeants, qui craignent que le débat ne se concentre sur des concessions territoriales ou des compromis rapides, sans tenir compte des principes internationaux. L’insistance de Macron pour que l’Europe participe directement reflète la volonté de protéger les intérêts stratégiques du continent et de garantir que la paix envisagée ne soit pas simplement temporaire.

Ce sommet pourrait constituer un tournant dans les relations transatlantiques et dans la gestion du conflit ukrainien, avec la participation européenne comme facteur clé pour que toute solution ait un véritable impact et soit reconnue sur la scène internationale.