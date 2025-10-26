“Tyran” : Trump attaqué frontalement par Kamala Harris qui fait une annonce

Lors de son passage à l’émission Sunday with Laura Kuenssberg sur la BBC, Kamala Harris a adopté un ton sans détour. L’ancienne vice-présidente américaine a accusé Donald Trump d’avoir gouverné « en tyran », estimant que les avertissements qu’elle avait formulés durant la campagne de 2024 s’étaient confirmés. Selon elle, l’ancien président a effectivement transformé le ministère de la Justice en un instrument de pouvoir personnel.

Mais au-delà de cette charge politique, Harris a surpris en laissant entendre qu’elle pourrait se lancer à nouveau dans la course à la Maison-Blanche. Sans officialiser sa décision, elle a déclaré qu’elle n’avait « pas fini » et qu’elle se voyait encore servir son pays.

Cette déclaration, faite lors de sa première grande interview au Royaume-Uni, réaffirme son intention de rester une figure de premier plan du Parti démocrate. Interrogée sur la possibilité de voir une femme présidente des États-Unis, elle a répondu avec confiance que ses petites-nièces le verraient « de leur vivant », ajoutant dans un sourire : « Peut-être que ce sera moi. »

Deux visions irréconciliables de l’Amérique

Kamala Harris et Donald Trump incarnent deux conceptions opposées de la gouvernance américaine. Là où l’ancien président prône une politique de confrontation, de fermeté migratoire et d’économie protectionniste, Harris défend un modèle plus inclusif, axé sur les libertés individuelles et la justice sociale. Leur rivalité s’est intensifiée depuis la campagne de 2024, marquée par des échanges virulents sur la démocratie, les droits civiques et le rôle de l’État. Cette divergence idéologique, loin de s’atténuer, sert aujourd’hui de toile de fond aux nouvelles ambitions de Harris, qui cherche à se repositionner face à un adversaire qu’elle juge autoritaire.

Un message politique à double portée

En qualifiant Donald Trump de « tyran », Harris n’a pas seulement relancé le débat sur les méthodes de son ancien rival : elle a aussi voulu raviver la vigilance de son électorat. En évoquant un pouvoir qu’elle juge dévoyé, elle tente de se poser en garante d’un leadership fondé sur la responsabilité et le respect des institutions.

Cette prise de position, soigneusement calculée, s’accompagne d’un message personnel : son engagement politique n’est pas terminé. En affirmant qu’elle pourrait « peut-être » devenir présidente, Harris cherche à maintenir une flamme symbolique, celle d’une femme encore prête à incarner un autre visage du pouvoir américain.