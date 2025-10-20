UE : le gaz russe sera interdit d'importation dès cette date

L’Union européenne s’apprête à franchir un cap dans sa politique énergétique. À partir de fin 2027, le gaz naturel provenant de Russie ne pourra plus être importé sur le territoire européen. Cette initiative traduit à la fois la volonté de sécuriser l’approvisionnement des États membres et de continuer à exercer une pression économique sur Moscou. La décision a été adoptée lundi, lors d’une réunion des ministres européens de l’Énergie à Luxembourg.

Une interdiction adoptée malgré les réticences

Selon Reuters, si la décision a été validée par la majorité des pays de l’UE, certains ont exprimé des inquiétudes. La Slovaquie et la Hongrie, dont l’économie repose largement sur le gaz russe et dont la position géographique complique l’accès à d’autres sources, ont mis en avant les risques d’interruptions et de coûts supplémentaires. Malgré leurs réserves, la position commune a prévalu, montrant le poids de la stratégie européenne sur l’énergie et la sécurité collective.

Cette mesure complète la série de sanctions mises en place depuis le début du conflit en Ukraine. Les gouvernements occidentaux ont cherché à restreindre les revenus que la Russie tire de ses ressources énergétiques, notamment par le gel de comptes bancaires, l’interdiction de certaines exportations technologiques et la limitation des ventes de pétrole. Le gaz représente encore une part importante de ces revenus, et la décision européenne de l’interdire progressivement complète ces efforts pour réduire les fonds disponibles pour le conflit.

Une transition énergétique nécessaire

Pour combler le manque lié à la fin des importations russes, l’UE devra s’appuyer sur des solutions alternatives. Cela inclut le développement de nouvelles infrastructures pour importer du gaz d’autres régions, la diversification des fournisseurs et l’accélération des investissements dans les énergies renouvelables. Les discussions avec le Parlement européen détermineront désormais les modalités et le calendrier précis de cette transition.

Cette initiative a également un message clair sur le plan politique : l’Europe entend limiter l’usage de ses besoins énergétiques comme levier de financement d’une guerre. En planifiant l’arrêt des importations russes d’ici 2027, l’UE affirme sa détermination à renforcer son autonomie énergétique tout en maintenant une pression économique sur Moscou.