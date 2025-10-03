Ukraine : Macron réagit après la mort du reporter Antoni Lallican tué par un drone

Un photojournaliste français de 37 ans a perdu la vie vendredi matin dans la région du Donbass, touché par une frappe de drone alors qu’il couvrait les opérations militaires. Antoni Lallican, qui travaillait pour l’agence Hans Lucas, se trouvait en mission de reportage près de la ville de Druzhkivka lorsque l’attaque s’est produite vers 9h20, heure locale. Son collègue ukrainien Heorgiy Ivanchenko a été grièvement blessé dans la même frappe. Cette mort marque un tournant préoccupant : c’est la première fois qu’un journaliste est tué par un drone depuis le début du conflit armé en 2022. « Notre compatriote, le photojournaliste Antoni Lallican, accompagnait l’armée ukrainienne sur le front de la résistance. J’ai appris avec une profonde tristesse son décès, victime d’une attaque de drones russes », a déclaré Emmanuel Macron.

Un photographe engagé dans la documentation du conflit

Antoni Lallican s’était rendu en Ukraine dès mars 2022, quelques semaines après le déclenchement des hostilités à grande échelle. Basé à Paris, ce photojournaliste indépendant avait fait du Donbass son terrain de prédilection, construisant patiemment un travail documentaire sur les populations du bassin minier. Ses images, publiées dans des médias de premier plan comme Le Monde, Le Figaro, Libération ou encore le quotidien allemand Der Spiegel, témoignaient d’une approche humaniste combinant la rigueur du reportage d’actualité et l’intimité des moments du quotidien. Son projet photographique « Soudain, le ciel s’est assombri » lui avait valu le prix Victor Hugo de la photographie engagée en janvier 2025, récompensant son regard sur les civils pris dans la tourmente.

Au moment de sa mort, il accompagnait les forces armées ukrainiennes, équipé d’un gilet de protection clairement marqué « Presse » et muni d’une accréditation militaire officielle délivrée par l’agence Hans Lucas, établie à Carcassonne. Les journalistes internationaux couvrant les zones de combat font face à des risques croissants, une réalité qui interroge sur les conditions d’exercice du métier dans les théâtres d’opérations modernes.

Un bilan alourdi par les années de guerre

Le conflit armé qui oppose la Russie et l’Ukraine traduisent une confrontation qui remonte à 2014, lorsque des tensions territoriales ont éclaté dans l’est du pays et en Crimée. Les combats se sont intensifiés en février 2022 avec le lancement d’une offensive militaire d’envergure, transformant des régions entières en zones de front actif. Le Donbass, riche bassin industriel et minier du sud-est ukrainien, concentre depuis lors l’essentiel des opérations terrestres, avec des bombardements quotidiens et une utilisation massive de drones de combat.

Cette technologie, devenue centrale dans la stratégie militaire des deux camps, représente désormais la principale menace pour les civils et les professionnels de l’information présents sur le terrain. Sergiy Tomilenko, président de l’Union nationale des journalistes d’Ukraine, a souligné que ces engins ne provoquent pas de victimes collatérales mais ciblent délibérément ceux qui documentent les événements. Les organisations internationales de défense de la liberté de la presse alertent régulièrement sur cette évolution tactique qui complique considérablement le travail de témoignage indépendant.

Depuis le début des hostilités à grande échelle, 17 journalistes ont été tués sur le sol ukrainien, parmi lesquels quatre ressortissants français : Frédéric Leclerc-Imhoff, Arman Soldin, Pierre Zakrzewski et désormais Antoni Lallican. La Fédération européenne des journalistes et la Fédération internationale des journalistes ont qualifié cette mort de crime de guerre et exigé l’ouverture d’une enquête pour identifier les responsables de la frappe. Le président français Emmanuel Macron a présenté ses condoléances à la famille du photographe, saluant le courage de ceux qui, au péril de leur existence, assurent la couverture médiatique des conflits armés.

Les circonstances précises de l’attaque font actuellement l’objet d’investigations menées par les autorités ukrainiennes. La Fédération des reporters sans frontières a également rendu hommage au photojournaliste, rappelant qu’il avait été nominé pour leur prix de la photographie de presse en 2024. Le dernier message publié par Antoni Lallican sur les réseaux sociaux, daté du 21 septembre, évoquait l’accélération de la progression militaire dans la région orientale, témoignant de sa présence régulière dans cette zone à haut risque.