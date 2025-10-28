Ukraine : Zelensky compte sur l’Europe pour deux à trois ans de soutien financier

L’Ukraine continue de dépendre de l’appui européen pour faire face à la guerre. Lors d’un briefing, rapporté par plusieurs médias, Volodymyr Zelensky a insisté sur la nécessité d’un soutien financier stable pour les années à venir, soulignant que la survie économique et militaire de l’Ukraine en dépend.

Un engagement prolongé demandé par Zelensky

Le président ukrainien a souligné que l’Ukraine ne souhaite pas que la guerre s’éternise, mais qu’elle a besoin d’un soutien financier assuré pour les deux à trois prochaines années. Il s’appuie sur une initiative de la Commission européenne qui prévoit de libérer progressivement les avoirs russes gelés afin de financer l’effort de défense ukrainien. Selon Zelensky, ce mécanisme garantirait un flux stable de ressources, essentiel pour poursuivre la résistance face à l’offensive russe.

Cette perspective traduit la volonté de Kiev d’anticiper les besoins financiers à moyen terme, afin d’éviter une dépendance aux aides ponctuelles et d’assurer la continuité des opérations militaires et du fonctionnement de l’État malgré la guerre.

Les aides européennes déjà mobilisées

Depuis le début du conflit, l’Union européenne et ses États membres ont fourni un soutien massif à l’Ukraine. L’aide comprend plusieurs volets : plus de 90 milliards d’euros d’assistance financière et économique, incluant l’aide macrofinancière, les subventions directes, ainsi que des prêts et garanties, destinés à stabiliser l’économie et soutenir le budget ukrainien. En parallèle, près de 64 milliards d’euros ont été consacrés à l’aide militaire, grâce à la Facilité européenne pour la paix et aux contributions bilatérales des pays membres. L’UE a également alloué environ 17 milliards d’euros pour l’accueil des réfugiés et 4,8 milliards pour l’aide humanitaire d’urgence.

Ces chiffres montrent l’importance stratégique et concrète de l’appui européen pour l’Ukraine. Cette mobilisation a permis non seulement de financer l’effort de guerre, mais aussi d’assurer une protection minimale des populations, de soutenir les infrastructures essentielles et de garantir un socle économique solide malgré le conflit.