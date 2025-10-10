Un faux aveugle empoche 150.000 euros sur 20 ans et se fait arrêter

Une arnaque mise à mal, en Italie. En effet, à Castellammare di Stabia, dans la région de Naples en Italie, un homme et sa compagne ont été arrêtés par les forces de l’ordre. La raison ? L’individu a feint d’être aveugle pour toucher d’importantes sommes d’argent de la part de la Sécurité sociale italienne.

15 ans durant, l’individu en question a reçu des indemnités de la part des autorités. Selon les premiers chiffres, ce sont quasiment 150.000 euros qu’il aurait touché au cours de ces quasiment deux décennies. Or, celui qui est toujours présumé innocent, a vécu une vie tranquille, assez loin des contraintes qu’on pouvait croire être les siennes.

Une arnaque qui remonte à 2010

Cette arnaque à la Sécurité sociale a débuté à la suite de déclarations mensongères, qu’il a transmises aux autorités, suite à une évaluation médicale. Il a ensuite obtenu le statut d’aveugle, en 2010. La brigade financière de Torre Annunziata a toutefois mené sa petite enquête.

En 2024, 125.000 euros ont été saisis sur les comptes du couple, confirmant les soupçons des forces de l’ordre. Il avait été jugé, à l’époque, que celui-ci n’avait pas besoin d’assistance quelconque pour mener à bien ses activités courantes. Bien loin de l’avis médical initialement transmis, donc.

Une lourde peine en cas de condamnation

L’enquête a ensuite continué et il a été découvert que l’homme en question effectuait des retraits d’argent ou des achats, peu importe l’environnement dans lequel il se trouvait. Il était alors clair qu’il mentait. Un avis médical est finalement venu le confirmer. Placé en garde à vue, en compagnie de sa compagne, qui est accusée d’avoir indirectement profité de ces versements de la part de la Sécurité sociale, l’homme risque une très lourde amende ainsi qu’une peine de prison. Un procès aura lieu dans les semaines ou les mois à venir.