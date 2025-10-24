Un policier en civil fait fuir un homme qui se masturbait dans le métro

La scène s’est déroulée ce vendredi 24 octobre, vers 11h45, à la station République à Paris. Une jeune femme a été la cible d’un homme qui, vêtu d’une doudoune et d’une djellaba, se serait masturbé contre elle alors qu’elle attendait le métro. La victime lui a demandé de stopper son geste, mais l’individu a aussitôt réagi avec agressivité. Selon le parquet de Paris, il a saisi un câble métallique et proféré des menaces envers la jeune femme.

Un policier en civil, témoin de la scène, est alors intervenu pour tenter d’interpeller l’agresseur. L’homme, âgé de 30 ans, a résisté avant de prendre la fuite. Grâce à la réactivité du policier et à la diffusion rapide d’un signalement sur les ondes, il a été repéré et arrêté quinze minutes plus tard à la station Goncourt par les agents du Xe arrondissement. Le suspect a été placé en garde à vue et fait désormais l’objet d’une enquête menée par la Brigade des Réseaux Franciliens (BRF) pour exhibition sexuelle et violences aggravées. La victime et le policier ont tous deux porté plainte pour menace et agression sexuelle.

Des comportements récurrents dans les transports

Ce type d’agression n’est pas isolé. Les transports franciliens restent régulièrement le théâtre d’actes d’exhibition ou de harcèlement visant des femmes, souvent en heure de pointe ou dans les zones les plus fréquentées du réseau. Ces comportements, longtemps minimisés, font désormais l’objet d’une vigilance accrue de la part des forces de l’ordre et de la RATP, qui encourage les signalements immédiats. Des campagnes de sensibilisation et des dispositifs d’alerte, comme le bouton “3117” ou les messages sur les écrans des stations, visent à faciliter la dénonciation de ces actes.

Une intervention décisive

L’action rapide du policier hors service a probablement évité que la situation ne dégénère davantage. Selon une source proche du dossier, le suspect, au moment de son interpellation, correspondait parfaitement au signalement transmis par les témoins.

Le parquet de Paris a confirmé que l’homme devrait être prochainement présenté à un magistrat pour examiner les suites judiciaires à donner à cette affaire. L’enquête devra déterminer les circonstances précises de l’agression et l’état psychologique de l’auteur présumé, déjà connu pour son comportement violent.