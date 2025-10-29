Un singe infecté par les virus du covid-19 et d'une MST s'est échappé aux USA

Aux USA, dans le Mississippi plus précisément, un malheureux incident a eu lieu sur l’autoroute. Un camion s’est effectivement renversé. Si tout le monde va bien, certains animaux qu’il transportait ont pu s’échapper. C’est le cas d’un signe. Problème, ce dernier est malade et agressif.

En effet, le véhicule, qui provenait d’un centre affilié à l’université Tulane a quitté la chaussée au nord de Heidelberg mardi, dans l’après-midi. L’un des signes, qui pèse environ 18 kilos, a profité de l’occasion pour s’enfuir. Si certains de ses congénères ont été rattrapés, lui reste toujours dans la nature.

Un accident permet à des signes rhésus de s’échapper

Les habitants du coin ont d’ailleurs été invités à composer le 911 s’ils venaient à le voir. Tenir une distance de sécurité a aussi été fortement recommandé. La raison ? Le shérif a indiqué que ces primates, utilisés en laboratoire, seraient porteurs du Covid-19, de l’hépatite C et de l’herpès.

En outre, ces signes sont particulièrement agressifs. Il faut donc éviter tout rapprochement ou manipulation de l’animal. Les autorités, elles, ont déployé d’importants moyens pour espérer mettre la fin sur le dernier fuyard. Selon le New York Post, des recherches sont en cours avec l’appui du département de la faune et de la pêche du Mississippi.

L’Université Tulane se veut rassurante

Une entreprise spécialisée dans la recherche et la gestion de cas urgent en lien avec les animaux a aussi été appelée en renfort. De son côté, l’Université Tulane à qui ces macaques étaient destinés, s’est montrée un peu plus rassurante, du moins, sur le plan “maladie” en expliquant que ces macaques ne représentaient qu’un faible risque infectieux.