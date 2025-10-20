USA : décès de l’ex-star de la NFL Doug Martin en garde à vue

L’annonce du décès de Doug Martin, ancien running back vedette de la NFL, a provoqué une onde de stupeur aux États-Unis. L’ancien joueur, âgé de 36 ans, est mort samedi matin alors qu’il se trouvait en garde à vue à Oakland, en Californie. Les circonstances exactes de sa mort demeurent encore incertaines, tandis que la police locale et les autorités judiciaires ont ouvert plusieurs enquêtes.

Une interpellation qui tourne au drame

Selon les premiers éléments rapportés par TMZ et confirmés par des médias locaux comme KTVU, Doug Martin aurait été arrêté à l’aube après un signalement pour effraction dans une résidence située près du zoo d’Oakland. Les agents dépêchés sur les lieux auraient été confrontés à une situation confuse : appel pour cambriolage, mais aussi pour urgence médicale. Une brève altercation aurait suivi, avant que Martin ne perde connaissance peu après son interpellation. Transporté à l’hôpital, il y aurait été déclaré mort peu après son arrivée.

Les policiers impliqués ont été placés en congé administratif, une mesure de procédure habituelle après un décès sous garde policière. Le service des affaires internes de la police d’Oakland et le bureau du procureur du comté d’Alameda mènent actuellement des investigations parallèles pour déterminer si l’usage de la force a joué un rôle dans le drame.

Une carrière marquée par le talent et les épreuves

Natif de Stockton, en Californie, Doug Martin avait marqué les esprits dès ses débuts à Boise State University, avant d’être sélectionné par les Tampa Bay Buccaneers au premier tour de la draft 2012. Surnommé « Muscle Hamster » pour sa puissance compacte, il fut rapidement l’un des coureurs les plus productifs de la ligue, culminant avec deux sélections au Pro Bowl (2012 et 2015) et une nomination All-Pro. Sa carrière avait toutefois connu des hauts et des bas, rythmée par les blessures et une suspension liée à une violation du règlement antidopage. Après un dernier passage chez les Oakland Raiders en 2018, il s’était éloigné du football professionnel.

Ce drame rappelle d’autres cas de décès survenus lors d’interventions policières aux États-Unis, souvent suivis d’interrogations sur les méthodes employées par les forces de l’ordre. Chaque nouvel incident réactive le débat sur la responsabilité policière et les mécanismes de transparence entourant ces affaires.

Un décès encore entouré de questions

La famille de Doug Martin a confirmé la mort de l’ancien joueur tout en demandant à préserver son intimité. Aucun rapport médical officiel n’a encore établi la cause exacte du décès. Le procureur du comté d’Alameda attend les conclusions de l’autopsie avant toute communication publique.

Au-delà du choc suscité dans le monde du sport, cette disparition soulève des interrogations sur la gestion des interventions policières impliquant d’anciens athlètes ou personnalités connues. Pour nombre de fans, Martin restera le symbole d’un joueur talentueux, au parcours éclatant mais marqué par la fragilité d’une vie après les projecteurs. En attendant les résultats des enquêtes, les hommages affluent, témoignant d’une carrière aussi brillante que tourmentée, brutalement interrompue.