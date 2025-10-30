USA : Diddy a débuté sa peine de prison fédérale

Sean “Diddy” Combs a commencé à purger sa peine de prison fédérale à Fort Dix, dans le New Jersey. Le Bureau fédéral des prisons a confirmé son transfert, effectué jeudi matin, afin qu’il entame son incarcération dans cet établissement à sécurité minimale. Cette localisation a été retenue à la demande de son équipe juridique, qui considère qu’elle offre un cadre plus adapté aux programmes de réhabilitation et aux visites familiales que le centre de détention de Brooklyn où il avait été détenu sans possibilité de libération sous caution depuis septembre 2024.

Un cadre moins strict mais des inquiétudes persistantes

Malgré le niveau de sécurité réduit à Fort Dix, des réserves demeurent sur la protection du producteur. Son avocat Mark Geragos évoque un risque permanent pour son client, quel que soit l’endroit où il se trouve. Des proches ont indiqué qu’avant son transfert, Diddy aurait été menacé par un détenu et aurait été réveillé avec une arme blanche pointée vers lui. Ces éléments continuent d’alimenter des craintes quant à d’éventuelles agressions physiques ou sexuelles durant son incarcération.

Rappel de la condamnation

Sean Combs, 55 ans, avait été condamné à 50 mois de prison après avoir été reconnu coupable de transport de personnes en vue de la prostitution. Il avait en revanche été acquitté d’accusations de trafic sexuel et de racket. L’affaire avait retenu l’attention en raison d’allégations liées à des soirées impliquant des travailleurs du sexe et à des abus présumés. Le juge Arun Subramanian avait prononcé la peine en tenant compte de sa détention préventive déjà effectuée.

Le choix de Fort Dix répond aux objectifs avancés par son équipe juridique : favoriser un suivi lié à sa dépendance et maintenir des liens familiaux. Il lui reste environ deux ans et demi à purger, période durant laquelle son entourage prévoit de concentrer les efforts sur sa réhabilitation et sa stabilité personnelle.