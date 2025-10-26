USA : elle attaque son mari au couteau parce qu’il n’a pas fait le ménage

Une querelle domestique a dégénéré en Caroline du Nord. Une assistante d’enseignement de 44 ans, Chandraprabha Singh, a été arrêtée après avoir blessé son mari au couteau, à la suite d’une dispute sur l’entretien de leur logement selon la version du mari rapporte The Economic Times qui cite WBTV. L’affaire, survenue à Charlotte, illustre comment des tensions ordinaires peuvent soudainement se transformer en drame familial.

À Charlotte, en Caroline du Nord, une altercation conjugale a dégénéré entre Chandraprabha Singh, 44 ans, assistante d’enseignement, et son mari Arvind Singh. Selon le témoignage du mari à la police, la femme l’aurait blessé au cou lors d’une querelle à propos du ménage dans leur appartement situé sur Foxhaven Drive, dans le quartier de Ballantyne.

Les secours sont intervenus peu après 10h49 le 12 octobre. Le mari a été transporté à l’hôpital pour recevoir des soins. L’enquête indique que le différend serait parti d’un reproche lié à l’entretien de la maison. Le mari aurait affirmé que son épouse, contrariée, l’a touché avec un couteau. Elle soutient pour sa part qu’il s’agissait d’un accident survenu alors qu’elle préparait le petit déjeuner.

Les enquêteurs ont néanmoins retenu une charge d’atteinte grave avec arme. La fonctionnaire scolaire a été arrêtée puis présentée à un juge. D’abord maintenue en détention, elle a été libérée sous caution de 10 000 dollars, équipée d’un bracelet de surveillance électronique et avec interdiction d’entrer en contact avec son mari.

Une affaire qui interroge sur les tensions du quotidien

Ce fait divers met en relief la fragilité de certaines relations lorsque le dialogue s’interrompt. Les désaccords domestiques, souvent anodins, peuvent parfois devenir le point de départ d’épisodes regrettables. Dans de nombreux foyers, la répartition des tâches reste une source de tension récurrente, surtout quand la fatigue et l’incompréhension s’accumulent.

L’affaire Singh soulève aussi des questions sur les répercussions professionnelles et personnelles d’un tel événement. L’école où travaillait l’assistante a confirmé sa suspension administrative en attendant la suite du dossier judiciaire.