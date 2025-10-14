USA : la belle-sœur de l'ex-sénateur Mitt Romney retrouvée morte près d'un centre commercial

Observateurs de la vie politique américaine, vous avez forcément déjà entendu parler de Mitt Romney. Ancien sénateur de l’Utah et candidat à l’élection présidentielle américaine de 2012, il s’agit d’une figure bien connue du clan Républicain.

Nommé gouverneur du Massachusetts avant d’être élu sénateur, il attire l’attention lorsqu’il décide de se porter candidat à la Maison-Blanche. Malheureusement pour lui, il n’arrivera jamais à atteindre cet objectif, étant battu aux primaires par John McCain. Il deviendra ensuite l’un des plus fervents opposant à la politique menée par le président Trump.

Un décès encore non-expliqué

Récemment, celui qui a pris sa retraite depuis 2025, a de nouveau fait parler, notamment parce que sabelle-sœur a été retrouvée morte, dans une rue proche d’un parking à Valencia, en Californie. Les autorités de la ville ont découvert Carrie Elizabeth Romney aux alentours de 20h30.

À ce stade, aucune piste criminelle n’est envisagée. Les forces de l’ordre évoquent la piste de la chute accidentelle ou du saut, ce qui signifierait alors un supposé suicide. Les autorités attendent les résultats de l’autopsie pour confirmer la cause, le mode et les circonstances précises de la mort de la sexagénaire.

Une enquête est toujours en cours

Les forces de l’ordre ont également annoncé qu’elles récupéreront les images de vidéosurveillance et pourraient aussi procéder à des échanges avec des passants qui se trouvaient dans la one à ce moment-là, pour tenter d’éclaircir ce mystère qui fait forcément parler, de par la relation entre la victime et l’ancien sénateur Romney.