USA : opposé à Trump, l’ex-allié John Bolton rattrapé par la justice

L’homme qui, autrefois, chuchotait à l’oreille du président américain sur les affaires du monde se retrouve aujourd’hui au banc des accusés. John Bolton, ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump, est inculpé pour avoir conservé et partagé des documents sensibles liés à la défense des États-Unis rapporte l’agence APnews. Le jury fédéral du Maryland lui reproche d’avoir transmis plus d’un millier de pages d’informations confidentielles à deux proches via des messageries personnelles non sécurisées, en violation de son devoir de protection du secret d’État. Cette affaire relance les interrogations sur la manière dont les anciens hauts responsables gèrent les traces de leur passage au sommet de l’État.

Du stratège loyal au critique virulent

Avant de devenir l’un de ses plus féroces adversaires, Bolton fut l’un des piliers du premier mandat de Donald Trump. Artisan d’une diplomatie de fermeté, il partageait au départ la vision offensive du président républicain. Mais leurs chemins se sont brutalement séparés en 2019, après des désaccords répétés sur la Corée du Nord et l’Iran. Dès lors, Bolton s’est mué en critique acharné de son ancien chef, l’accusant d’amateurisme et d’impréparation dans un livre à succès, The Room Where It Happened, qui décrivait un président prêt à sacrifier la sécurité nationale pour son image politique. Ses propos avaient fait scandale à Washington, tout en marquant la rupture définitive entre les deux hommes.

Une affaire judiciaire au parfum politique

Selon l’acte d’accusation dévoilé le 16 octobre, les enquêteurs affirment que Bolton aurait abusé de sa position pour stocker et transmettre des documents relevant de la défense nationale. En juillet 2021, un de ses représentants aurait signalé au FBI le piratage d’une de ses messageries par un hacker lié à l’Iran — un incident grave que Bolton n’aurait pas lui-même signalé aux autorités. Lors d’une perquisition menée en août dernier, des documents classifiés ont aussi été saisis à son domicile. Les procureurs évoquent une série de manquements qui, pris ensemble, témoigneraient d’une négligence systémique plutôt que d’un simple oubli.

Cette inculpation intervient alors que John Bolton devient la troisième personnalité ouvertement critique de Donald Trump à faire l’objet de poursuites depuis le retour de ce dernier à la Maison-Blanche. Une coïncidence que ses partisans jugent troublante, tandis que ses détracteurs y voient la preuve que personne n’est au-dessus des lois. L’affaire, au-delà de sa dimension judiciaire, ravive ainsi la tension politique dans une Amérique où les frontières entre loyauté, vengeance et justice semblent plus floues que jamais.

Un tournant pour l’ex-faucon de Washington

Pour un homme connu pour son obsession de la sécurité nationale, être accusé de l’avoir compromise relève d’une ironie amère. John Bolton, longtemps perçu comme l’archétype du dur en politique étrangère, voit aujourd’hui son propre rapport à la sécurité examiné à la loupe. Cette procédure judiciaire pourrait marquer la fin de la carrière publique d’un stratège qui se rêvait gardien des secrets de la nation, mais que la justice soupçonne désormais d’en avoir trahi la confiance.