USA: Trump veut désormais 7500 réfugiés au lieu de 100.000 et prioritairement blancs sud-africains

Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a intensifié une politique très stricte concernant les réfugiés. Dès janvier, il a interrompu toutes les admissions, précisant que tout rétablissement du programme devrait démontrer un bénéfice clair pour les États-Unis. Cette approche traduit un net recul par rapport aux flux d’accueil antérieurs et une attention particulière portée à la sélection des bénéficiaires.

Des quotas drastiquement réduits

Pour l’exercice 2026, Donald Trump a annoncé, le jeudi 30 octobre, que le nombre de réfugiés admis aux États-Unis serait limité à seulement 7 500, un plancher historique, selon Reuters. Ce chiffre est nettement inférieur aux 100 000 personnes admises sous la présidence de Joe Biden en 2024. L’administration indique que la majorité des places disponibles sera attribuée à la minorité blanche afrikaner d’Afrique du Sud, que l’exécutif américain décrit comme confrontée à des discriminations dans son pays, une version contestée par le gouvernement sud-africain.

Au-delà de ce groupe, l’administration pourrait envisager l’admission d’autres personnes confrontées à des situations de discrimination jugées inéquitables ou illégales dans leur pays d’origine. Cette orientation reflète un choix de ciblage très précis, loin des pratiques de réinstallation plus ouvertes des années précédentes.

Une approche très sélective

La stratégie de Trump montre une volonté de maîtriser strictement l’entrée de réfugiés sur le sol américain. La réduction des quotas, combinée à des critères de sélection resserrés, traduit une politique migratoire focalisée sur certains profils jugés prioritaires. La décision de privilégier les Afrikaners sud-africains a déjà suscité des réactions à l’international, en particulier face aux contestations du gouvernement sud-africain concernant la notion de persécution raciale.

Cette révision du programme américain de réinstallation pourrait remodeler durablement la manière dont les réfugiés sont admis aux États-Unis, en limitant non seulement les chiffres mais aussi le spectre des bénéficiaires, tout en accentuant le contrôle exercé par l’administration sur les entrées.