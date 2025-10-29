USA : un militaire tue son épouse et son collègue avant de se suicider

Une profonde tristesse secoue la base aérienne de Wright-Patterson, dans l’Ohio, après la disparition tragique de trois de ses membres. Le 24 octobre dernier, un militaire de 34 ans, Jacob Prichard, a ôté la vie à son supérieur et à son épouse avant de se donner la mort. D’après Paris Match, les autorités locales cherchent encore à comprendre les circonstances précises de ce drame qui bouleverse la communauté militaire.

Une succession d’événements encore mal comprise

Selon les premières informations communiquées par les enquêteurs, Jacob Prichard se serait d’abord rendu au domicile du lieutenant Jaime Gustitus, situé à Sugarcreek Township, une localité proche de la base aérienne où ils travaillaient tous deux. Quelques heures plus tard, sa femme Jaymee, âgée de 33 ans, a été retrouvée sans vie dans un véhicule stationné sur un parking, non loin de l’endroit où le militaire a ensuite mis fin à ses jours.

Tous trois appartenaient à la même institution : Prichard et le lieutenant étaient affectés au laboratoire de recherche de l’armée de l’air américaine, tandis que Jaymee travaillait au centre de gestion du cycle de vie de la même structure. Les enquêteurs explorent plusieurs pistes pour déterminer la nature exacte des liens entre les victimes et le militaire. Aucune hypothèse n’est pour l’instant privilégiée.

Une communauté en quête de réponses

Au sein de la base aérienne, l’émotion est vive. Les collègues des trois militaires évoquent des personnes engagées et respectées dans leur travail. Les responsables de l’armée de l’air ont exprimé leur soutien aux familles endeuillées et rappelé la mise à disposition de cellules d’écoute pour accompagner les proches et collègues touchés. Cette tragédie rappelle la nécessité de rester attentif aux signes de détresse psychologique, même dans des milieux où la force et la discipline sont valorisées. Les autorités poursuivent leur enquête afin de mieux comprendre ce qui a pu conduire à ces gestes irréversibles.