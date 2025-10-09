Usines en Europe: la Chine impressionne avec un projet pour batteries

Dans le monde, la Chine est perçue comme étant un pays de bâtisseurs. Le pays est notamment loué pour ses capacités à réaliser et à enchaîner les projets de développement d’infrastructures, à vitesse Grand V. Ponts, gratte-ciel, usines de pointe, tous les ouvrages sont concernés.

Cette expertise, Pékin souhaite la mettre à disposition des européens. En effet, la Chine lorgne sur un projet d’exception, en Espagne. Il s’agit du développement d’une usine de batteries pour véhicules électriques, qui sera construite, en partenariat, par les sociétés Stellantis (européenne, donc) et CATL (chinois). Ce projet, qui rompt avec les standards européens, illustre la volonté chinoise de s’implanter durablement sur le continent.

Un investissement de plus de 4 milliards d’euros

Ce projet nécessite un investissement de plus de 4 milliards d’euros. En outre, ce sont plus de 2.000 voyageurs chinois qui seront envoyés en Espagne afin d’avancer le plus rapidement possible dans ce projet. En outre, c’est une manière pour Pékin de mettre en avant sa main-d’œuvre et de garder le contrôle total sur ce qui est produit.

C’est, dans tous les cas, un véritable tournant pour l’industrie européenne. En effet, contrairement aux pratiques traditionnelles qui consistent à ce que soient privilégiés les travailleurs locaux, ce projet met plutôt en avant l’expertise et les standards chinois. La porte ouverte à de nouvelles pratiques ?

Une usine très attendue

Cette usine, située en Aragon, produira des batteries pour véhicules électriques. Il s’agit d’un secteur en plein développement, dans lequel la Chine exerce déjà assez largement. Ce sera pour Bruxelles, l’occasion de réduire sa dépendance aux batteries chinoises, même si ironiquement, ce sont les chinois qui aideront à développer les usines en question afin d’y parvenir, preuve d’une mainmise quasi-totale sur ce secteur. D’ailleurs, AESC ou Gotion ont annoncé leur volonté d’investir de manière similaire, toujours en Espagne ou en Allemagne.