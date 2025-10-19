Venezuela : l’armée serait prête à se défendre contre une attaque des USA

Le président vénézuélien Nicolas Maduro a déclaré que le pays disposait désormais de toutes les capacités nécessaires pour faire face à une éventuelle agression extérieure. Cette annonce intervient alors que les relations entre Caracas et Washington demeurent particulièrement tendues.

Un dispositif national de défense annoncé

Maduro a présenté la conclusion du plan « Indépendance 200 », destiné à renforcer la coordination entre l’armée, la police et la population civile. Selon lui, ce dispositif couvre l’ensemble des États du pays à travers des zones de défense intégrale. Il a affirmé que cette préparation vise à garantir la sécurité du territoire et la stabilité interne.

Le président a également appelé à une union de l’ensemble des citoyens autour de ce projet, qu’il décrit comme une démarche de paix et de protection nationale. Le message officiel met en avant la coopération entre les institutions civiles et militaires, présentée comme une réponse collective à la menace perçue.

Accusations américaines et tensions persistantes

Les États-Unis accusent depuis plusieurs mois le gouvernement vénézuélien d’être impliqué, directement ou indirectement, dans des réseaux de trafic de stupéfiants opérant dans la région caraïbe. Washington a également autorisé des opérations de surveillance et déployé des moyens militaires autour des côtes vénézuéliennes. Ces initiatives ont été interprétées par Caracas comme des actions hostiles, renforçant la crainte d’une confrontation.

En réponse, les autorités vénézuéliennes affirment que leurs préparatifs militaires ont un objectif défensif. Elles affirment vouloir préserver la souveraineté nationale et maintenir la paix, tout en signalant qu’elles se tiennent prêtes à toute éventualité.

Une situation surveillée de près

Les tensions entre les deux pays demeurent élevées, sans qu’aucune action directe n’ait été confirmée jusqu’à présent. Les observateurs soulignent que la situation dépendra des décisions politiques et militaires des deux gouvernements dans les prochaines semaines.

Le Venezuela maintient sa position officielle : la défense du territoire est, selon les autorités, une priorité nationale, tandis que Washington continue d’exprimer ses inquiétudes quant aux activités du pouvoir en place. Les déclarations récentes de part et d’autre témoignent d’une phase de méfiance accrue dans la région.