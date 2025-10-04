Venezuela : Trump intensifie son “conflit armé” contre les cartels

Le président américain Donald Trump a autorisé vendredi, une nouvelle intervention militaire visant un navire de trafiquants présumés au large du Venezuela, entraînant la mort de quatre individus. L’embarcation transportait d’importantes quantités de stupéfiants destinées aux États-Unis, selon les autorités. Cette action montre la détermination de Washington à considérer le trafic de drogue comme un véritable conflit armé. Les frappes se poursuivront jusqu’à ce que les menaces cessent, selon les déclarations officielles, révélant des enjeux sécuritaires et juridiques majeurs dans la région.

Frappes ciblées et neutralisation de narcotrafiquants

Le ministre de la Défense, Pete Hegseth, a précisé sur le réseau social X que l’attaque, réalisée dans les eaux internationales, a entraîné la mort de quatre narcoterroristes. Selon les autorités, le navire transportait de grandes quantités de substances illicites destinées à contaminer le marché américain. Donald Trump a directement supervisé cette opération, soulignant que ce type d’interventions se poursuivra tant que le danger persistera. L’action combine surveillance maritime et moyens militaires adaptés aux interventions transfrontalières, cherchant à neutraliser les réseaux criminels avant qu’ils n’atteignent le territoire national.

Cadre juridique et statut du conflit

La présidence américaine a officiellement désigné le 1er octobre, la lutte contre les cartels comme un « conflit armé », reconnaissant ces groupes criminels comme des « combattants illégaux ». Cette qualification permet aux forces américaines de recourir à des frappes à l’étranger. Depuis l’annonce de cette politique, plusieurs interventions ont été menées contre des navires transportant de la drogue, notamment dans les eaux internationales autour du Venezuela.

Les retombées sécuritaires et économiques de ces frappes sont importantes : selon les autorités américaines, elles visent à protéger la population tout en envoyant un signal dissuasif aux trafiquants et aux États voisins. Le Venezuela a exprimé son opposition aux frappes américaines, dénonçant une ingérence dans ses eaux territoriales. Les experts observent parallèlement l’impact sur le trafic maritime régional et sur la coordination avec les autorités locales. Cette opération montre la volonté de Donald Trump de traiter le trafic de stupéfiants comme une menace comparable à des opérations militaires traditionnelles.