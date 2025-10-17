Vers l’éradication du VIH : un traitement capable de couper la transmission

S’est récemment tenu, à Paris, la 20ème Conférence européenne sur le sida. Pour l’occasion, ont été mis en lumière les progrès significatifs dans la prévention et le traitement du VIH. Une excellente nouvelle, que ce soit du côté des personnes qui œuvrent en faveur de la prévention ou chez les personnes malades.

La principale information de ce forum est l’annonce du lénacapavir. Il s’agit d’un traitement qui révolutionne, ni plus ni moins, la prise en charge de la maladie et qui pourrait aider à atteindre l’objectif fixé, à savoir enrayer la transmission du VIH à l’échelle mondiale d’ici à l’année 2030.

Comment fonctionne le lénacapavir ?

Concrètement, le lénacapavir fonctionne sur la base d’une injection semestrielle. C’est un traitement utilisé chez les personnes séropositives et en prophylaxie pré-exposition (PrEP). Présentant des résultats assez incroyables, il a très rapidement franchi les phases des essais cliniques pour se retrouver sur le marché.

En revanche, son prix a un temps été très élevé. Aux USA, par exemple, ce traitement coûtait jusqu’à 28.000 dollars par an et par individu. Aujourd’hui plus abordables après que des accords ont été passés, il sera proposé au prix moyen de 40 dollars par an. Cela devrait considérablement faciliter son adoption, que ce soit aux USA ou ailleurs dans le monde.

Une production à grande échelle, dès 2027

Les autorités médicales ne souhaitent pas attendre plus longtemps. Face aux progrès que ce traitement suppose, la production à grande échelle de ce médicament débutera à partir de 2027, dans pas moins de 1127 pays. Il faudra simplement s’assurer que les questions logistiques soient entièrement maîtrisées pour fournir notamment les nations dont les populations souffrent le plus de cette maladie dans l’idée d’accompagner les personnes malades, et ce, de la façon la plus simple, rapide et efficace qui soit. Une avancée notable, qui était forcément très attendue et qui pourrait chambouler la vie de millions de personnes à travers le monde.