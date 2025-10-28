Visas de travail : hausse inquiétante des escroqueries signalée aux Émirats

Les Émirats arabes unis restent une destination privilégiée pour les professionnels étrangers, attirés par des salaires compétitifs et des perspectives de carrière uniques. Cette attractivité attire toutefois des personnes malintentionnées qui profitent de la quête d’emploi pour tromper les candidats.

Des escroqueries en pleine expansion

Un communiqué émis par le ministère des Ressources humaines et de l’Émiratisation (MoHRE) signale un nombre croissant de fraudes concernant les visas de travail. D’après ce que rapporte le site Gulf Times, des escrocs se font passer pour des recruteurs ou des entreprises, demandant de l’argent en échange de l’obtention d’un emploi ou d’un permis de séjour professionnel. Ces manœuvres sont illégales et mettent les candidats en grande difficulté financière.

Seules les offres délivrées directement par le MoHRE garantissent un droit légal de travailler aux Émirats. Le ministère insiste sur le fait que toutes les dépenses liées à l’embauche doivent être prises en charge par l’employeur, et qu’un visa touristique ne permet en aucun cas d’exercer une activité rémunérée.

Prudence et vérification indispensables

Face à ce phénomène, le ministère appelle les postulants à examiner attentivement toute proposition d’emploi. Les contrats doivent provenir d’employeurs enregistrés ou être validés par le MoHRE, accompagnés d’un permis d’entrée officiel. Toute demande de paiement préalable pour l’obtention d’un visa ou d’un emploi doit être considérée comme suspecte.

Le ministère a également fait savoir que, grâce à l’initiative « Zéro bureaucratie », la période de validité du permis de séjour sera désormais harmonisée avec la date de début du contrat, simplifiant ainsi les formalités pour les professionnels étrangers.

Alors que le flux de travailleurs vers les Émirats continue de croître, cette recrudescence d’arnaques souligne la nécessité de rester vigilant et de suivre scrupuleusement les procédures officielles pour sécuriser son recrutement.