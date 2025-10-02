Vodun Days 2026 au Bénin : Ouidah affiche déjà complet

À quelques mois de la prochaine édition des Vodun Days, la ville historique de Ouidah affiche déjà ses limites en matière d’hébergement. Invité sur l’émission Version Originale de la chaîne TVC, le porte-parole du gouvernement, Léandre Houngbédji, a confirmé que toutes les chambres d’hôtels disponibles dans la cité sont déjà réservées pour janvier 2026.

« Je vous mets au défi d’aller à Ouidah demain ou mardi, et de revenir me dire que vous avez cherché des chambres d’hôtel pour la période des Vodun Days, et que vous en avez encore de disponibles. Depuis des mois, ils ont bouclé les hôtels. C’est plein pour la période de Vodun Days 2026 », a-t-il déclaré.

Selon lui, cette saturation témoigne de l’ampleur grandissante de l’événement et de son impact direct sur l’économie locale. La dynamique actuelle pousse les habitants à transformer leurs maisons et appartements en Airbnb afin de soutenir l’effort d’accueil. « Aujourd’hui, la dynamique qui s’observe, ce sont les appartements, les maisons mises à disposition. Les hôtels ne suffiront pas, mais le secteur privé viendra en soutien », a précisé M. Houngbédji.

Une impulsion pour le tourisme et l’économie

Le gouvernement mise sur de nouvelles infrastructures pour répondre à cette demande croissante. Dans la zone d’Avlékété et d’Akpakpa, plusieurs projets hôteliers sont en cours, dont un nouvel établissement cinq étoiles, un quatre étoiles et un trois étoiles. Un golf de 18 trous et un village de vacances de type Club Med viendront compléter cette offre, positionnant la côte béninoise comme un futur pôle balnéaire de référence.

« Les emplois que cela va créer, à 98 ou 99 %, c’est au bénéfice des jeunes béninois. La plus-value économique sera d’abord au profit de l’économie nationale », a insisté le porte-parole du gouvernement, soulignant que ces investissements visent à renforcer l’attractivité du pays.

Rappel de l’édition 2025

En janvier dernier, les Vodun Days 2025 avaient réuni plus de 435 000 participants en trois jours, selon l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INStaD). Les festivités s’étaient déployées sur des sites emblématiques comme la Place Maro, l’Esplanade du Fort Français, le Temple des Pythons, la Forêt sacrée de Kpassè ou encore la Porte du Non-Retour. Rites, danses et sorties de divinités Vodun avaient alors offert une immersion unique dans le patrimoine culturel béninois.

Fort de cette dynamique, le Bénin ambitionne de transformer Ouidah en haut lieu du tourisme culturel mondial. Pour M. Houngbédji, l’impact dépasse largement les célébrations : « Ceux qui pensent que Vodun Days, c’est juste pour satisfaire quelques égos devraient regarder la dynamique économique que cela crée. »