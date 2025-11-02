Accusations contre le Nigeria: Nicki Minaj félicite Donald Trump

Les récentes déclarations du président américain Nicki Minaj au sujet du Nigeria continuent d’alimenter les débats, y compris dans le milieu culturel. La rappeuse Nicki Minaj a publiquement soutenu la décision du chef de l’État, saluant la réaction de Washington face aux violences visant les communautés chrétiennes dans le pays d’Afrique de l’Ouest.

Soutien public de Nicki Minaj

Nicki Minaj s’est exprimée sur le réseau X pour remercier Donald Trump d’avoir réactivé la classification du Nigeria comme « pays particulièrement préoccupant » en matière de liberté religieuse. L’artiste a expliqué ressentir une certaine gratitude de vivre aux États-Unis, où chacun peut pratiquer sa religion librement. Elle a appelé à respecter toutes les croyances, estimant que personne ne devrait subir d’hostilité en raison de sa foi.

La chanteuse a également encouragé ses abonnés à prier pour les chrétiens victimes de violences et à ne pas ignorer les situations dans lesquelles des communautés religieuses sont ciblées. Selon elle, exprimer de l’indifférence face à ces faits mettrait en péril des principes essentiels de respect mutuel.

Pression croissante de Washington sur Abuja

Le message de la rappeuse intervient alors que les relations se sont durcies entre Washington et Abuja. Donald Trump reproche aux autorités nigérianes de ne pas freiner suffisamment les attaques visant les chrétiens. Il a indiqué que les États-Unis pourraient suspendre leur aide au Nigeria et envisager une intervention militaire si les violences perduraient. Le président a affirmé avoir demandé au Pentagone d’étudier des options, ajoutant que les États-Unis pourraient agir rapidement si la situation ne changeait pas.

Pour mémoire, le Nigeria avait déjà été placé par Washington sur la liste des pays préoccupants pour violations de la liberté religieuse en 2020, avant que ce statut ne soit de nouveau activé. Les nouvelles déclarations de Donald Trump pourraient intensifier les échanges diplomatiques entre les deux pays dans les prochains jours.

La prise de position de Nicki Minaj montre que cette affaire dépasse le cadre politique et trouve un écho auprès de personnalités influentes de la culture populaire. Son intervention contribue à maintenir le sujet au centre de l’attention, alors que les réactions internationales autour du dossier continuent de se multiplier.