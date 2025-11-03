Ce lundi 3 novembre 2025, Jacob Zuma, ancien président sud-africain, a été reçu par le chef de l’État burkinabè, Ibrahim Traoré, au palais de Koulouba à Ouagadougou. Cette rencontre a mis en avant les initiatives du Burkina Faso pour défendre son autonomie et susciter l’intérêt des acteurs africains pour la question de la souveraineté sur le continent.

Traoré : un leadership affirmé et reconnu

Ibrahim Traoré est le président du Burkina Faso depuis septembre 2022, après avoir pris le pouvoir à la tête d’un coup d’État militaire. Jeune et issu de l’armée, il est reconnu pour son style direct et sa présence sur le terrain, combinant action concrète et engagement politique. Il s’attache à protéger le territoire national, à renforcer l’indépendance du pays et à affirmer la souveraineté burkinabè, ce qui lui confère une image de leader influent au-delà des frontières nationales.

Cette image de leader lui vaut la reconnaissance de personnalités africaines expérimentées. Jacob Zuma, en particulier, a souligné l’importance du rôle de Traoré pour montrer qu’un pays africain peut prendre des décisions courageuses et préserver ses intérêts. Il a rappelé que le Burkina Faso a accompli, sous la présidence de Traoré, des avancées significatives susceptibles d’inspirer d’autres nations à emprunter une voie similaire pour renforcer leur autonomie et contrôler leurs ressources.

Vers une mobilisation pour la souveraineté africaine

Pour Zuma, il est important que les populations africaines et la diaspora soutiennent les pays qui prennent l’initiative de défendre leurs ressources et leur indépendance. Il a insisté sur le fait que le moment est venu pour les Africains de contrôler leur avenir et de refuser toute ingérence extérieure dans la gestion de leurs richesses.

L’ancien président sud-africain a également expliqué que sa visite visait à discuter avec Traoré des moyens de renforcer la coopération entre États africains afin de poursuivre la défense de la liberté et de l’autonomie du continent. Selon lui, le Burkina Faso peut servir d’exemple concret de ce que peut accomplir une nation lorsqu’elle décide de fixer ses propres priorités et de mener ses politiques de manière souveraine.