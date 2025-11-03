Arnaque sentimentale : trois suspectes arrêtées en Thaïlande dans une enquête liée au Nigeria

Trois femmes thaïlandaises sont accusées d’avoir pris part à un réseau d’escroquerie affectant de nombreuses victimes via de fausses relations en ligne. Cette affaire, révélée par les autorités de Thaïlande, implique un groupe présumé piloté par des ressortissants du Nigeria, actif depuis plusieurs années selon le rapport de Bangkok Post.

Mise en cause d’un réseau structuré

Les autorités thaïlandaises ont annoncé l’arrestation de trois femmes, identifiées comme Jutharat, Janjira et Jiraphan. Elles sont soupçonnées d’avoir participé à des opérations financières frauduleuses liées à des escroqueries amoureuses. Selon les services d’enquête, ces suspectes auraient recruté des personnes chargées d’ouvrir des comptes bancaires utilisés pour recevoir les fonds envoyés par les victimes. Elles auraient ensuite procédé à des retraits en espèces, percevant des commissions comprises entre 2 % et 10 % des montants transitant par ces comptes.

Le major-général Pattanasak Bupphasuwan, responsable de la division de protection des consommateurs au sein de la police thaïlandaise, a indiqué que l’affaire s’inscrit dans une enquête ouverte depuis plusieurs années sur des fraudes sentimentales orchestrées à distance. Les victimes auraient été convaincues d’envoyer de l’argent via différents services numériques. Les pertes globales dépasseraient six milliards de bahts, selon les services de police thaïlandais.

Un mode opératoire axé sur la manipulation émotionnelle

Les enquêteurs estiment que les escroqueries ont commencé en 2019. Les profils falsifiés ciblaient des personnes en quête de relations affectives. Une fois la confiance établie, de faux scénarios financiers étaient présentés pour inciter les victimes à envoyer de l’argent.

Ce schéma de fraude, couramment appelé romance scam, consiste à exploiter la confiance d’internautes pour obtenir des transferts d’argent. Dans cette affaire, les victimes étaient principalement basées en Thaïlande, mais les organisateurs présumés seraient liés à des individus basés au Nigeria, selon les déclarations officielles rapportées par la presse thaïlandaise.

Les autorités n’ont pas révélé pour le moment le nombre total de victimes ou le détail des transactions. Il pourrait être envisagé que d’autres arrestations surviennent si l’enquête confirme l’existence d’une structure plus étendue, mais aucune information officielle ne l’indique à ce stade.

Méthode frauduleuse et rappel d’un précédent cas

Les enquêteurs expliquent que la manœuvre consistait à gagner la confiance de victimes via des échanges prolongés, puis à formuler des demandes d’argent sous divers prétextes. Ce type de manipulation en ligne, souvent désigné romance scam, repose sur la création de liens émotionnels pour obtenir des transferts financiers.

Un cas similaire avait été documenté en 2023 par le Bangkok Post. Ce précédent concernait l’arrestation d’un ressortissant du Nigeria et de treize Thaïlandais pour une fraude sentimentale évaluée à environ 800 millions de bahts sur trois ans

Une enquête toujours en cours

Les trois femmes arrêtées doivent répondre d’accusations liées à la criminalité transnationale et au blanchiment d’argent. Elles sont poursuivies sur la base de lois thaïlandaises relatives aux opérations financières illégales. Les autorités précisent que la procédure judiciaire suit son cours.