AVC : certains groupes sanguins plus exposés selon une étude

Les liens entre groupe sanguin et santé font l’objet de recherches régulières. Une publication de 2020, parue dans une revue de l’American Heart Association, s’est intéressée aux différences de risques cardiovasculaires selon les groupes sanguins. Les conclusions présentent des écarts notables entre certains profils.

Groupes sanguins et risques de caillots

L’étude disponible sur le site de l’American Heart Association a examiné l’apparition de caillots sanguins en fonction du groupe sanguin. Les personnes des groupes A et B affichaient un risque statistiquement plus élevé de thrombose veineuse profonde et d’embolie pulmonaire que celles du groupe O. Ces troubles sont liés à la formation de caillots dans les veines ou les poumons et peuvent survenir après divers facteurs comme une immobilisation longue, certaines pathologies ou des actes médicaux.

Les chercheurs ont observé des différences biologiques entre les groupes ABO concernant certains éléments de la coagulation. Ces spécificités pourraient contribuer aux écarts constatés, même si les habitudes de vie, l’état de santé général et d’autres facteurs extérieurs conservent un rôle majeur.

Lien avec les AVC

Un accident vasculaire cérébral correspond à une interruption de l’irrigation du cerveau par obstruction ou rupture d’un vaisseau. Il peut laisser des séquelles importantes et mettre en jeu le pronostic vital. Cette information permet de comprendre pourquoi l’étude sur les caillots sanguins attire l’attention sur les conséquences possibles, dont l’AVC peut faire partie lorsque la circulation est affectée.

Certains travaux indiquent que les groupes A et B pourraient également être davantage concernés par le risque d’AVC que le groupe O. Cette association reste étudiée et ne remplace pas l’importance de facteurs établis comme l’hypertension, le tabagisme, le cholestérol ou l’âge.

La publication de l’American Heart Association apporte un élément supplémentaire pour mieux comprendre les différences entre groupes sanguins et santé vasculaire. Elle ne permet pas de prévoir un risque individuel, mais incite à considérer le groupe sanguin parmi d’autres paramètres lors de la prévention. Un suivi médical, des habitudes de vie adaptées et la connaissance de ses propres facteurs de risque demeurent essentiels pour réduire la probabilité de troubles cardiovasculaires.