Bénin : La Céna reçoit une délégation guinéenne

La Commission électorale nationale autonome (CENA) du Bénin a accueilli, ce lundi 3 novembre 2025, une délégation de la Direction générale des élections (DGE) de la République de Guinée, venue dans le cadre d’une mission d’échanges et de partage d’expériences. La séance s’est tenue sous la présidence de M. Sacca Lafia, entouré des membres du Conseil électoral et du Directeur général des élections.

Cette visite de travail s’inscrit dans le cadre d’une coopération institutionnelle visant à permettre à la partie guinéenne de mieux comprendre l’organisation et le fonctionnement de la CENA, organe central chargé de la gestion et de la supervision du processus électoral au Bénin.

Au nom de la délégation, M. Georges Abraham Sorry, Directeur général adjoint des élections de Guinée et chef de mission, a salué la qualité du dispositif béninois. « On ne s’inspire que de ce qui fonctionne », a-t-il déclaré, soulignant l’importance de cette immersion dans une institution reconnue pour sa rigueur et son efficacité.

La délégation comprenait également M. Abdoul Latif Haïdara, Team Leader Gouvernance et État de droit au PNUD Guinée Conakry, M. Mohamed Aly Condé, Conseiller juridique à la DGE, Mme Saran Arlette Kaba, Responsable des contenus audiovisuels, et Mme Mariama Samoura, Assistante technique.

Au cours de la séance, le Directeur des matériels et des opérations de la CENA, M. Rufin Domingo, a présenté un exposé détaillé retraçant l’évolution, les missions et les méthodes de travail de l’institution. Les échanges ont permis à la délégation guinéenne de poser plusieurs questions et d’obtenir des éclaircissements sur les dispositifs techniques et organisationnels de la CENA.

Les discussions se sont déroulées dans une atmosphère studieuse et cordiale, marquée par un intérêt partagé pour les bonnes pratiques en matière de gouvernance électorale et le respect des cadres juridiques propres à chaque pays. Les travaux, qui se poursuivront jusqu’au 5 novembre 2025, visent à renforcer la coopération entre les deux institutions et à consolider les capacités électorales en Afrique de l’Ouest.