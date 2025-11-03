Le Mouvement Citoyen « Vodun est la Vraie Solution » (M-VVS) a été officiellement lancé ce samedi 1er novembre 2025 à la mairie d’Abomey-Calavi. Initié et présidé par le professeur Dodji Amouzouvi, ce nouveau cadre de réflexion et d’action entend œuvrer pour la reconnaissance du Vodun comme patrimoine culturel, moral et spirituel du Bénin.

La cérémonie de lancement a réuni plusieurs dignitaires du culte Vodun, membres du Comité des Rites Vodun du Bénin, ainsi que diverses personnalités culturelles et universitaires. La mairie d’Abomey-Calavi, hôte de l’événement, était représentée par le directeur de cabinet du maire, Théodore Glessougbé, qui a salué une initiative conforme à la vision du plan de développement communal. « Il y a du bien dans le Vodun », a-t-il déclaré, exprimant le soutien de la municipalité à ce mouvement.

Un cadre d’action et de transmission

Le M-VVS se donne pour mission de défendre la dignité, les droits et les traditions liées au Vodun face aux préjugés et discriminations. Il ambitionne également de valoriser les rites, symboles et principes éthiques du Vodun comme fondements d’une société équilibrée. Le mouvement compte intervenir dans plusieurs domaines, notamment la formation, la sensibilisation, la recherche, l’éducation et la publication.

Il met un accent particulier sur la transmission intergénérationnelle des savoirs, le respect des ancêtres et la collaboration entre chercheurs, praticiens et institutions culturelles. Le professeur Dodji Amouzouvi a insisté sur la nécessité d’une approche scientifique et citoyenne du Vodun, loin des clichés et des interprétations réductrices.

Une spiritualité au service du vivre-ensemble

Dans la déclaration solennelle lue à l’issue de la cérémonie, le Mouvement Vodun est la Vraie Solution a réaffirmé son attachement à des valeurs universelles telles que la vérité, la justice, la tolérance et la paix. Pour ses membres, le Vodun n’est pas seulement une religion ancestrale, mais un socle éthique capable d’éclairer la gouvernance, de renforcer la cohésion nationale et de nourrir le dialogue interreligieux.

Le mouvement a aussi lancé un appel à la responsabilité collective à l’approche des élections générales de 2026, invitant les acteurs politiques et les citoyens à privilégier la cohésion et la sérénité. « Les ancêtres veillent sur le Bénin, mais ils attendent de nous vigilance, discipline et responsabilité », a rappelé le président Dodji Amouzouvi, avant de conclure par un message d’unité : « Ensemble, sous la lumière du Vodun et de la sagesse des ancêtres, bâtissons un Bénin uni, stable et prospère. »