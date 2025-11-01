Bénin : Le parti LD rejette la révision constitutionnelle et rassure sa base

Le Secrétaire national à la communication du parti Les Démocrates, Guy Dossou Mitokpè, s’est exprimé ce samedi 1er novembre 2025 sur la situation interne de sa formation politique et sur le projet de révision constitutionnelle en cours. Dans un direct sur Facebook, il a fait le point de ses échanges avec le président du parti, Thomas Boni Yayi, et livré la position officielle des Démocrates.

S’exprimant à l’endroit des militants et de l’opinion publique, Guy Mitokpè a tenu à clarifier la situation actuelle du parti. Selon lui, les Démocrates connaissent effectivement des moments délicats, marqués par des démissions de certains députés, mais il n’est nullement question d’une crise interne. « Le parti reste debout et fidèle à ses idéaux », aurait affirmé le président Thomas Boni Yayi, cité par le responsable à la communication. L’ancien chef de l’État appelle, selon Mitokpè, les militants à garder confiance, à faire preuve de sérénité et à demeurer constants dans leur engagement.

Des départs jugés individuels et non politiques

Abordant les démissions récentes de cinq députés du parti, Guy Mitokpè a estimé que ces départs relèvent avant tout de démarches personnelles. Selon lui, ils traduisent « des ambitions individuelles démesurées et un manque de principes solides », plutôt qu’une véritable fracture politique au sein du mouvement. Le parti, a-t-il insisté, demeure soudé autour de sa ligne idéologique et de ses objectifs fondateurs. Il rejette toute lecture qui tendrait à assimiler ces départs à un effondrement de la formation dirigée par Thomas Boni Yayi.

Opposition ferme à la révision constitutionnelle

Le responsable à la communication s’est également prononcé sur le projet de révision de la Constitution introduit à l’Assemblée nationale par les députés des blocs Union Progressiste le Renouveau (UPR) et Bloc Républicain (BR). Guy Mitokpè a indiqué que Les Démocrates « se désolidarisent totalement » de cette initiative. « Cette proposition ne reflète ni les aspirations profondes du peuple béninois ni les exigences de la démocratie pluraliste », a-t-il déclaré, réaffirmant la position de rejet du parti face à toute tentative de modification de la Loi fondamentale dans le contexte actuel.

Appel à la mobilisation et à la constance

Dans son intervention, Guy Mitokpè a invité les militants et sympathisants à ne pas céder au découragement malgré les difficultés traversées. « Les Démocrates ne disparaîtront pas », a-t-il affirmé, soulignant la détermination du parti à poursuivre son combat pour la justice, la liberté et la démocratie. Il a enfin exhorté les membres du parti à rester unis et inébranlables, même en cas d’autres départs de responsables, insistant sur la nécessité pour Les Démocrates de se recentrer sur leurs valeurs fondatrices et de continuer à incarner l’espoir d’une alternance démocratique crédible au Bénin.