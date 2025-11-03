Bénin : Le rapport d’activité de Louis Vlavonou adopté

L’Assemblée nationale a adopté, ce lundi 3 novembre 2025, le rapport d’activités du président Louis Gbèhounou Vlavonou, lors d’une séance plénière marquée par une forte mobilisation des députés. Sur les 109 parlementaires, 87 ont voté pour et 22 contre.

Comme le veut la tradition parlementaire, chaque rentrée débute par la présentation du rapport d’activités du président de l’Assemblée nationale. Cet exercice de transparence permet au premier responsable du Parlement de rendre compte à ses pairs des actions menées au nom de l’institution. Le rapport présenté par le président Vlavonou retrace ainsi les principales initiatives législatives, diplomatiques et administratives conduites durant la période écoulée.

Un vote révélateur du nouveau rapport de forces

L’adoption du rapport intervient dans un contexte politique tendu, marqué par la récente démission de six députés du parti Les Démocrates, désormais classés parmi les non-inscrits. Ces élus, qui ont quitté les rangs de leur formation, ont néanmoins soutenu le rapport du président Vlavonou, créant un nouveau rapport de forces au sein de l’hémicycle.

Ce soutien inattendu a permis à la majorité parlementaire de renforcer sa position, laissant l’opposition réduite à 22 voix, soit le nombre exact de députés ayant voté contre le document. Une configuration qui illustre la recomposition en cours de la scène politique au sein du Parlement.