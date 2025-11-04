Bénin : L’initiative du Sénat, “antidémocratique” selon Yayi

Le débat sur une nouvelle révision de la Constitution s’invite à nouveau dans l’actualité politique béninoise. Une proposition de loi initiée par les groupes parlementaires de la majorité présidentielle — l’Union Progressiste le Renouveau (UPR) et le Bloc Républicain (BR) — prévoit notamment la création d’une seconde chambre parlementaire : le Sénat. Une perspective qui suscite de vives réactions, dont celle de l’ancien président Thomas Boni Yayi, qui exprime un refus catégorique.

Dans une déclaration rendue publique sur sa page Facebook, l’ancien chef de l’État affirme avoir appris « par la presse » le dépôt du projet à l’Assemblée nationale. Il estime que cette démarche « ne va pas dans le sens du renforcement de notre démocratie », déplorant une initiative « engagée sans consensus national » et « inscrite dans un climat d’exclusion » qui, selon lui, compromet « la sérénité du débat républicain ».

Pour Boni Yayi, la création du Sénat « n’est ni opportune ni légitime ». Il qualifie le projet « d’antidémocratique », contraire « aux principes fondamentaux de la séparation des pouvoirs et au bon fonctionnement des institutions ». L’ancien président met également en cause la composition et les attributions envisagées pour la nouvelle chambre, qu’il juge « conçues pour servir un seul homme, ignorant l’intérêt général ».

Un appel à la résistance démocratique

Il refuse d’être associé à cette institution, même en qualité de membre de droit. Boni Yayi dénonce ce qu’il considère comme une « dérive institutionnelle » susceptible de « mettre en péril les acquis démocratiques chèrement obtenus ».

Dans un ton grave, il appelle les 22 députés du parti Les Démocrates à s’opposer fermement à la proposition de révision constitutionnelle. « En agissant ainsi, ils honoreront leur serment d’artisans de la restauration de la démocratie au Bénin », soutient-il, tout en les invitant à user de leur minorité de blocage pour contraindre les promoteurs du texte à recourir au référendum, qu’il présente comme « l’expression suprême de la volonté nationale ». L’ancien président exhorte les acteurs politiques et la population à « défendre la République, la démocratie et l’unité nationale », en rejetant toute réforme susceptible d’altérer « l’équilibre institutionnel qui fonde le vivre-ensemble ».