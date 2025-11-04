Lors d’un entretien télévisé, le président Patrice Talon a rendu hommage à Lionel Zinsou, son adversaire à la présidentielle de 2016, saluant son engagement pour le Bénin. Reconnaissant au passage une erreur d’appréciation passée, il a aussi évoqué sa rivalité persistante avec Thomas Boni Yayi, appelant les acteurs politiques à privilégier l’intérêt national plutôt que les querelles personnelles.

Talon met à l’honneur un ancien adversaire

Invité à se prononcer sur l’actualité nationale, le président Patrice Talon a mis en avant les contributions de Lionel Zinsou au développement du Bénin. Le Chef de l’État a également admis avoir « peut-être mal jugé » son ancien adversaire lors de la campagne présidentielle de 2016. Il a loué son implication et valorisé son sens du service public.

« L’ancien Premier Ministre Zinsou, qui a été mon challenger aux élections. Il travaille pour le Bénin, il fait des choses extraordinaires. Moi, je suis admiratif de ce qu’il fait. Il nous accompagne beaucoup. Il nous aide beaucoup. Il aime son pays. Moi, j’ai pu en 2016 même mal juger sa capacité à se donner pour le Bénin. Et j’observe, il n’est pas président mais il fait des choses extraordinaires pour le Bénin. », a confié le Président Patrice Talon.

Pour Patrice Talon, le parcours de Lionel Zinsou démontre qu’il est possible de servir le pays sans occuper de fonction élective. Il a salué sa capacité à agir en dehors d’un cadre partisan strict, soulignant l’importance de mettre les compétences au service du pays. « Quand c’est le pays, on peut servir le Bénin. »

La rivalité avec Boni Yayi en contraste

Évoquant son différend avec Thomas Boni Yayi, Patrice Talon a qualifié cette relation tendue de « guéguerre », jugée néfaste pour le climat politique. « La guéguerre qu’il y a entre Boni Yayi et moi est en train de pourrir l’environnement politique au Bénin », a martelé le chef de l’État, le Président Patrice Talon. Il a même évoqué l’idée d’écarter les deux figures du champ politique pour préserver la stabilité nationale.

En saluant publiquement Lionel Zinsou, Patrice Talon a voulu souligner l’importance du dialogue et du respect entre acteurs politiques, au-delà des rivalités passées. Il a insisté sur la nécessité de préserver le pays des affrontements personnels et de favoriser une culture politique axée sur la responsabilité. « On peut ne pas être d’accord avec la Rupture, mais il ne faut pas saboter le Bénin. »