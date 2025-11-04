Bénin : Talon, prêt à accueillir les démissionnaires LD

Le président de la République, Patrice Talon, a annoncé, dans une interview exclusive accordée à Bénin TV ce mardi 4 novembre 2025, son intention de favoriser la réinsertion politique des députés démissionnaires du parti Les Démocrates (LD). Le chef de l’État dit vouloir leur offrir un espace d’expression politique élargi, afin que leurs convictions continuent de nourrir le débat national.

Alors que la scène politique béninoise reste marquée par la démission de plusieurs élus du principal parti d’opposition, Patrice Talon a tenu à exprimer sa compréhension. « C’est malheureux qu’ils aient démissionné. Si leurs idées ne peuvent pas prospérer dans leur groupe actuel, il ne faut pas que leur idéal meure », a déclaré le président. Reconnaissant la portée politique de ces départs, il a ajouté : « Moi, ça m’a touché. »

« Il ne faut pas les laisser en rade »

Selon lui, ces parlementaires doivent pouvoir continuer à contribuer à la vie politique nationale malgré leur rupture avec Les Démocrates. « Sans état d’âme, je vais inviter le ministre d’État Romuald Wadagni, candidat à la prochaine élection présidentielle, je vais inviter l’Union progressiste le Renouveau, le Bloc Républicain, Moele-Bénin et la Renaissance nationale pour les rencontrer, discuter avec eux et leur permettre de s’exprimer dans un cercle plus large », a-t-il précisé. Cette démarche, explique-t-il, s’inscrit dans sa vision d’une vie politique apaisée et ouverte : « Ce que je prône depuis, c’est d’ouvrir le champ des discussions politiques. Il ne faut pas les laisser en rade parce qu’ils n’ont pas trouvé le bonheur là où ils sont. »

Un appel à influencer Yayi

Au-delà de cet appel à la réinsertion, Patrice Talon a exhorté les cadres encore membres du parti Les Démocrates à favoriser le dialogue interne et à tempérer les clivages. « Je voudrais également que d’autres démocrates qui sont dans le parti influencent le président Boni Yayi ainsi que les faucons du parti pour qu’ils ouvrent les discussions afin que les compétitions électorales ne fassent pas de nous des ennemis », a-t-il lancé.