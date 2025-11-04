Bénin : Un proche de Boni Ouorou risque 5 ans de prison

Le procès d’Achille Chaou, homme d’affaires et proche de Richard Boni Ouorou, président du parti Le Libéral, s’est poursuivi ce lundi 3 novembre 2025 devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Le ministère public a requis une peine de cinq ans d’emprisonnement ferme et une amende d’un million de francs CFA à son encontre, rapporte Libre Express.

Poursuivi pour fausses attestations et escroquerie via internet, Achille Chaou avait été placé en détention préventive peu après l’arrestation de son ami Richard Boni Ouorou. Selon le parquet spécial, l’homme d’affaires aurait été interpellé à la suite d’informations faisant état d’activités suspectes, notamment liées au trafic de drogue et à la cybercriminalité.

Les enquêtes menées auraient permis de découvrir sur son ordinateur des documents présentés comme des contrats falsifiés, éléments que le ministère public estime suffisants pour l’incriminer. Sur cette base, le premier substitut du procureur spécial près la CRIET a demandé à la Cour de le déclarer coupable des faits d’escroquerie via internet.

Une défense qui dénonce un dossier vide

Tout au long de la procédure, le prévenu a plaidé non coupable et rejeté l’ensemble des accusations portées contre lui. Ses avocats, conduits par Maître Pacôme Koundé, ont estimé que les preuves avancées par l’accusation ne tiennent pas. « Je suis surpris des réquisitions du ministère public », a déclaré l’avocat à l’audience, dénonçant « un dossier vide » et affirmant que les documents versés au dossier ne comportent pas le nom de son client.

La défense a également souligné que les extractions informatiques n’auraient pas été effectuées en présence de l’accusé, ce qui, selon elle, entache la crédibilité de la procédure. Elle a ainsi sollicité la relaxe pure et simple d’Achille Chaou. À l’issue de cette audience, le juge a mis le dossier en délibéré et fixé la date du verdict au lundi 22 décembre 2025, selon le compte rendu de Libre Express.