Bill Gates : Elon Musk estime qu’il « n’est pas doué en sciences »

L’échange public entre deux figures majeures du monde technologique a ressurgi. Elon Musk a déclaré que Bill Gates, fondateur du géant de la Tech Microsoft, ne disposerait pas d’une solide maîtrise scientifique. Cette affirmation a été formulée lors de l’All-In Podcast, où Musk a évoqué ses échanges passés avec Gates rapporte The Times of India.

Divergences de longue date entre deux figures majeures

Les deux entrepreneurs ont régulièrement divergé sur plusieurs sujets majeurs du secteur : véhicules électriques, intelligence artificielle, investissements dans l’énergie propre et stratégies philanthropiques. Gates a, par exemple, soutenu des initiatives énergétiques concurrentes à celles de Tesla, tandis que Musk contestait la pertinence technique de certains choix défendus par l’ancien patron de Microsoft. Leur relation s’est souvent caractérisée par des remarques appuyées, révélant une rivalité durable.

Un désaccord autour du camion électrique Tesla Semi

Au cours de l’entretien, Musk a raconté un épisode où Gates aurait douté de la capacité réelle d’un camion électrique longue distance. Il a expliqué que ce scepticisme s’était manifesté lors d’une visite de Gates à la Gigafactory d’Austin. Musk affirme avoir alors rappelé que les Tesla Semi étaient déjà utilisés par PepsiCo, et que des essais pouvaient être réalisés pour constater leur autonomie.

D’après lui, Gates aurait néanmoins persisté à dire que le véhicule ne pouvait pas atteindre les performances annoncées par Tesla. Musk a ajouté qu’il avait été surpris de cette attitude, estimant que cette discussion illustrait un manque de compréhension scientifique de la part de son interlocuteur. Musk a indiqué qu’il pensait qu’une personnalité à l’origine de Microsoft aurait naturellement un haut niveau de connaissances scientifiques, mais que ses échanges avaient conduit à une conclusion différente. Il a souligné que son opinion reposait sur des interactions directes, tout en rappelant la position de Microsoft comme acteur majeur de la technologie.

Une rivalité persistante

Ce nouvel épisode s’ajoute à une série de divergences publiques. Les deux hommes restent engagés dans des visions opposées de la transition énergétique et de l’innovation. Il est possible que cette opposition continue à nourrir leurs échanges médiatiques, étant donné l’implication constante de chacun dans des projets stratégiques pour l’avenir technologique.