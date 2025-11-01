Cette pratique pourrait améliorer la qualité du sommeil

De nombreuses personnes cherchent aujourd’hui des moyens accessibles pour mieux dormir. Une piste gagne en intérêt dans la littérature scientifique récente : certaines formes d’activité corporelle structurée pourraient aider à stabiliser le sommeil lorsque la pratique est régulière et bien encadrée. Une méta-analyse récente apporte des éléments concrets sur ce sujet.

Le yoga associe mouvements, respiration et phases d’attention contrôlée. Né en Inde, il s’est diffusé sous différentes formes, allant d’exercices lents orientés vers la relaxation à des séquences physiques plus soutenues. Cette pluralité explique pourquoi les chercheurs s’intéressent aujourd’hui à ses effets sur le sommeil : cette discipline combine travail musculaire, respiration contrôlée et composante attentionnelle, trois leviers étudiés dans l’amélioration de la qualité du repos. Cette polyvalence explique pourquoi des chercheurs s’intéressent désormais à son impact potentiel sur la qualité du sommeil.

Le rôle d’une activité ciblée sur la qualité du repos

Des chercheurs de l’Université de Harbin en Chine ont examiné 30 essais cliniques randomisés portant sur plus de 2 500 adultes concernés par des difficultés de sommeil. Leur travail, publié en 2024 dans la revue Sleep and Biological Rhythms, compare plusieurs activités physiques courantes afin d’identifier celles qui agissent le plus nettement sur la qualité du sommeil. Les chercheurs indiquent que :

une pratique régulière sur 8 à 10 semaines est associée à un meilleur repos,

la durée optimale observée dans les essais est inférieure à 30 minutes par séance,

une fréquence de deux séances hebdomadaires suffit à produire des effets dans les études analysées.

Ces conclusions rejoignent des observations cliniques déjà décrites dans d’autres travaux visant à réduire les troubles du sommeil par l’exercice, notamment dans une synthèse disponible sur PubMed Central (Haponik et al., 2023, Journal of Integrative Medicine).

Ce que disent les données récentes

L’étude chinoise conclut que le yoga dynamique ressort comme la pratique la plus efficace parmi celles comparées, devant :

la marche, l’exercice de résistance, l’activité aérobie, des disciplines comme le qi gong ou le tai-chi.

Ce résultat diffère d’une analyse publiée en 2023, qui accordait plutôt un avantage aux exercices aérobiques modérés pratiqués trois fois par semaine (source : revue systématique citée dans Frontiers in Psychology, 2023). Les auteurs de la méta-analyse de 2024 avancent que la diversité des formes de yoga – parfois douces, parfois physiques – peut expliquer ces variations.